SC Marchegg siegt im Spitzenspiel gegen Bad Pirawarth

Details Sonntag, 02. April 2023 00:35

1. Klasse Nord: Mit dem SC Marchegg und Bad Pirawarth trafen sich am Samstag vor 120 Zuschauern zwei Topteams. Für die Gäste schien Marchegg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Auf dem Papier ging der SC mapo Marchegg als Favorit ins Spiel gegen den SV Bad Pirawarth – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Der SC Marchegg war beim 3:1 als Sieger des Hinspiels hervorgegangen.

Lange Zeit blieb das Spiel offen. Bad Pirawarth ging aber dann durch einen Freistoß von Sandro Krizso in der 35. Minute in Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (43.) traf Manfred Steiner zum 1:1-Ausgleich für Marchegg. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Ozan Erkoc stellte die Weichen für den SC mapo Marchegg auf Sieg, als er in Minute 50 mit dem 2:1 zur Stelle war. Daniel Dubec versenkte die Kugel vom Elfmeterpunkt zum 3:1 (60.). Mit dem Tor zum 4:1 steuerte Erkoc bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (86.). Am Schluss siegte der SC Marchegg gegen den SV Bad Pirawarth.

Marchegg marschiert Richtung Titel

Marchegg ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. Das Heimteam präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 54 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SC mapo Marchegg. Die Saison des SC Marchegg verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von 13 Siegen, drei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der Marchegg ungeschlagen ist.

Durch diese Niederlage fällt Bad Pirawarth in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Zehn Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der SV Bad Pirawarth derzeit auf dem Konto.

Der SC mapo Marchegg tritt am Freitag, den 07.04.2023, um 20:00 Uhr, beim SC Poysdorf an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt Bad Pirawarth den SV Großebersdorf.

1. Klasse Nord: SC mapo Marchegg – SV Bad Pirawarth, 4:1 (1:1)

86 Ozan Erkoc 4:1

60 Daniel Dubec 3:1

50 Ozan Erkoc 2:1

43 Manfred Steiner 1:1

35 Sandro Krizso 0:1

