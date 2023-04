Unentschieden zwischen Marchegg und Eckartsau

Details Sonntag, 16. April 2023 00:49

1. Klasse Nord: Der SC Marchegg trennte sich an diesem Samstag von Eckartsau vor etwa 200 Zuschauern mit 2:2. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel hatte Marchegg deutlich mit 4:1 für sich entschieden.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Tabellenprimus bereits in Front. Eckartsaus Keeper Roman Hübl kann sich nur mit einem Foul behelfen und verursacht dadurch einen Elfmeter. Hübl hält zunächst, doch David Peschek markierte im Nachschuss in der fünften Minute die Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Manfred Steiner den Vorsprung der Heimmannschaft mit einem Abschluss ins kurze Eck. Nach zwanzig Minuten vergab der Tabellenführer sogar die große Chance auf das 3:0. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Mathias Pellinger mit dem ersten Abschluss der Gäste in der 30. Minute. Nach 41 Minuten ertönte erneut ein Elferpfiff, doch diesmal scheiterte das Heimteam an Hübl, der nur zwei Minuten später bei einem Schuss an die Querlatte chancenlos gewesen wäre. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Die Gäste kamen dann aber besser aus den Kabinen. Für das 2:2 des SCG Eckartsau zeichnete Julian Hofbauer verantwortlich (72.), der den Keeper gekonnt überhob. Einige Minuten vor dem Ende hatten die Gastgeber nochmals Glück, als Andrej Vasko das Spielgerät beinahe im eigenen Tor unterbrachte. Alles sprach für einen Sieg des SC mapo Marchegg, doch am Ende wurde das Aufbäumen von Eckartsau noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Marchegg verspielt in Halbzeit zwei den Sieg

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken des SC Marchegg. Auf heimischem Rasen schnitt Marchegg jedenfalls ziemlich schwach ab (5-3-2). Nach 20 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für den SC mapo Marchegg 46 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 59 Treffern stellt der SC Marchegg den besten Angriff der 1. Klasse Nord.

Der erste Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte des SCG Eckartsau. Mit 37 Punkten auf der Habenseite steht der Gast derzeit auf dem dritten Rang. Eckartsau verbuchte insgesamt zwölf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen.

Marchegg ist nun seit neun Spielen, der SCG Eckartsau seit zehn Partien unbesiegt.

Der SC mapo Marchegg stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) bei der Zweitvertretung des SV Stripfing vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Eckartsau den SV Großebersdorf.

1. Klasse Nord: SC mapo Marchegg – SCG Eckartsau, 2:2 (2:1)

72 Julian Hofbauer 2:2

30 Mathias Pellinger 2:1

15 Manfred Steiner 2:0

5 David Peschek 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei