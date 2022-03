SV Ziersdorf will im Frühjahr Aufholjagd fortsetzen

Details Mittwoch, 30. März 2022 08:27

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Dipl.-Ing.(FH) Martin Aichinger, Trainer des SV Ziersdorf, an der Reihe. Seine Mannschaft (Aichinger durfte nach der vierten Runden den Trainerjob in Ziersdorf übernehmen) war beim Frühjahrsauftakt in der 1. Klasse Nordwest-Mitte wegen einer Absage noch zu einer Zwangspause verurteilt. Aber am Sonntag, dem 3. April um 16:30 Uhr, soll es nun daheim gegen Hollenburg losgehen.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Martin Aichinger: "Ich habe die Mannschaft in der fünften Runde mit null Punkten am Tabellenende und wegen der Niederlagenserie total verunsichert übernommen. Mit viel Arbeit ist es uns gelungen, dass wir danach 15 Punkte holten und somit bin ich mit der Herbstsaison zufrieden."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Aichinger: "Die Stimmung ist nach wie vor sensationell im ganzen Verein und besonders in der Mannschaft, alle ziehen mit und geben POWER."

Vier Abgänge und auch vier Zugänge in der Transferzeit

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Aichinger: "Mit Kristijan Basic (Neutal), David Steiner, Jan Hromek (beide Böheimkirchen) und Mathias Ebner (Ravelsbach) haben uns vier Spieler verlassen. Mit Tomislav Kovacevic (Tulln), Christopher Genger (Markersdorf), Markus Pröglhöf (Heldenberg) und Simon Rockenbauer (Retz) haben wir vier Spieler dazu bekommen. Nun heißt es natürlich die Mannschaft neuformieren, weiterentwickeln und raus zu finden, an welchen Stellhebeln wir im Sommer drehen müssen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Aichinger: "Der Herbst war wild, es fehlten einige Spieler. Mit Lucca Haller fiel gleich zu Beginn ein Führungsspieler mit Bänderriss aus. Er ist wieder soweit fit, ihm fehlt aber noch einige Zeit, damit er der Mannschaft wieder helfen kann. Zu Beginn der Saison fiel mit Matthias Maurer auch ein vielversprechender junger Eigenbauspieler mit einer Bänderverletzung aus. Er ist wieder soweit fit und kämpft an einem Comeback. Anfangs der Meisterschaft fehlte auch noch Clemens Riepl wegen einer notwendigen OP und Matej Blazi verletzungsbedingt. Zudem hat sich Kevin Heichinger das Kreuzband gerissen – er wird auch das ganze Frühjahr fehlen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Aichinger: "Die Zielsetzung ist noch immer die Gleiche wie die, als ich die Mannschaft am letzten Platz übernommen habe. Ich möchte auf einem einstelligen Tabellenplatz am Ende der Saison stehen. Somit habe ich die Latte sehr hoch gelegt aber ich bin überzeugt davon, dass wir dies schaffen werden, wenn wir diesmal von gröberen Verletzungen verschont bleiben. Unser Spiel wurde durch die Zu- bzw. Abgänge flexibler, da früher alles auf Steiner zugeschnitten werden musste. Nun zählt die ganze Mannschaft und jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Was man bedenken muss, dass wir eine sehr junge Mannschaft haben und diese erst zu Beginn eines längerfristigen Entwicklungskonzeptes steht, somit erfolgt der Aufbau step by step mit Höhen und Tiefen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Aichinger: "Zu Beginn wird es noch einige Ausfälle von Spielern und somit auch Spielen geben was hoffentlich die Meisterschaft nicht allzu sehr beeinflussen wird. Leider musste ja auch schon unser erstes Match im Frühjahr wegen Corona abgesagt werden. Aber einen Abbruch kann ich mir absolut nicht mehr vorstellen."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Aichinger: "St. Bernhard und Rehberg sind mit ihrem Kader beide die Topfavoriten auf den Meistertitel. Mein Tipp ist St. Bernhard. Bei den Horn Amateuren kommt es natürlich immer darauf an, mit welchem Kader ('wer spielt runter') sie die Spiele bestreiten, sonst könnten sie auch noch ein Wörtchen mitreden, besonders wenn es um einen möglichen zweiten Aufstiegsplatz geht."