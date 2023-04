SV Spitz an der Donau: Das "Wochenende der Wahrheit" rückt näher

Details Donnerstag, 20. April 2023 10:49

Der SV Spitz an der Donau liegt in der 1. Klasse Nordwest-Mitte nach 17 absolvierten Spielen mit neun Punkten Rückstand (bei einem Spiel weniger) auf Leader Ziersdorf am vierten Tabellenplatz. Nach vorne - sowohl der Zweite Gablitz als auch der Dritte Ruppersthal haben bereits öfter gespielt - scheinen trotz des einen oder anderen zuletzt erfolgten lästigen Punkteverlusts noch alle Optionen offen. Das legt auch das Gespräch mit Roland Dallinger, dem Trainer der Mannschaft aus der Wachau, nahe.

Ligaportal.at: Herr Dallinger, schön, dass Sie sich Zeit für ein Interview nehmen. Wie bewerten Sie die ersten absolvierten Runden im Frühjahr, wie fällt Ihr erstes Zwischenfazit aus?

Roland Dallinger: Ich bin nicht zufrieden, die Leistungen waren okay bis gut, die Punkte könnten mehr sein. Es ist also zweigeteilt, mit den Leistungen bin ich zufrieden, aber mit den erzielten Punkten nicht. Es ist ein wenig ärgerlich, dass wir nicht ein paar Punkte mehr auf dem Konto haben.

Ligaportal.at: Woran ist es Ihrer Meinung nach gelegen, dass die angesprochenen Zähler nicht eingefahren werden konnten, das Vorgehabte nicht umgesetzt werden konnte?

Roland Dallinger: Ich glaube, es war ganz gut umgesetzt, in Lengenfeld hatten wir meiner Meinung nach die Chancen, die Partie für uns zu entscheiden, aber wir waren in manchen Situationen einfach nicht zielstrebig, nicht clever genug, vor allem in den beiden Strafräumen. Gegen Ruppersthal hatten wir die Chance, das vierte Tor zu erzielen, haben unsere Chancen einfach nicht gemacht.

Ligaportal.at: Was hat sich Ihrer Meinung nach – beim Blick auf die Tabelle – von der Ausgangsposition betrachtet verändert?

Roland Dallinger: Ich schaue jetzt nicht so viel auf die Tabelle, natürlich blinzelt man immer wieder hin, aber ich denke, es ist wichtig, sich auf die Spiele zu konzentrieren, gute Leistungen zu bringen. Wenn wir die angesprochenen Spiele wirklich gewonnen hätten, wären wir viel knapper dran, nun wird es eh schwierig mit dem Ersten und Zweiten vor der Brust.

Ligaportal.at: Was erwartet euch konkret bei den angesprochenen Aufgaben?

Roland Dallinger: Wir sind dieses Wochenende noch spielfrei, dann haben wir die Doppelrunde, wo wir am Freitag auf Ziersdorf sowie am Montag auf Gablitz treffen. Beide Mannschaften stehen nicht umsonst auf dem ersten bzw. zweiten Tabellenplatz. Ziersdorf hat sich im Winter nochmal gut verstärkt, ich habe sie im Winter noch nicht gesehen, Gablitz ist spielerisch sehr stark. Wir müssen schauen, dass wir unsere Stärken auf den Platz bekommen, gut dagegenhalten, dann ist gegen beide etwas möglich.

