Mautern gewinnt das Torspektakel gegen Burgschleinitz/S.

Details Sonntag, 03. September 2023 00:01

1. Klasse Nordwest-Mitte: Vor rund 100 Besuchern trafen sich im DPU-Stadion in Mautern der SC Mautern und die Gäste der SG Burgschleinitz/Straning zum Kräftemessen. Mautern und der Burgschleinitz/Straning lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete.

Nach etwas mehr als einer Viertelstunde begannen die Heimischen sich auf der Anzeigentafel breit zu machen. Nodari Tutashvili brachte den SC Mautern in der 17. Minute per Elfmeter nach vorn. Florian Ettenauer versenkte die Kugel zum 2:0 (25.). Für ruhige Verhältnisse sorgte der Gastgeber, als Matthäus Schütz das 3:0 besorgte (29.). Die Gäste konnten zumindest noch vor der Pause das Resultat etwas freundlicher gestalten. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Tomas Chrascina mit dem 1:3 für Burgschleinitz/Straning zur Stelle (41.). Mit der Führung für den SC Mautern ging es in die Halbzeitpause.

Patrick Mayr trifft zur Vorentscheidung

Wenig später behauptete sich der SG Burgschleinitz/Straning gegen die Hintermannschaft von Mautern und Lukas Schörg jubelte. Neuer Spielstand: 2:3 (46.). Nun war das Spiel wieder spannend geworden. Doch ein weiterer Treffer der Gastgeber sorgte für die Vorentscheidung. Das 4:2 des SC Mautern stellte Patrick Mayr sicher (67.). In der Nachspielzeit (92.) gelang Filip Damborsky der Anschlusstreffer für den Burgschleinitz/Straning. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es der Gast nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.

Mautern bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem sechsten Platz. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des SC Mautern bei.

Die Abwehrprobleme von Burgschleinitz/Straning bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. 5:15 – das Torverhältnis des SG Burgschleinitz/Straning spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte Burgschleinitz/Straning hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Am kommenden Sonntag tritt Mautern beim SV W4IT Ziersdorf an, während der SG Burgschleinitz/Straning zwei Tage zuvor den USV Atzenbrugg/H. empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Mautern – SG Burgschleinitz/Straning, 4:3 (3:1)

92 Filip Damborsky 4:3

67 Patrick Mayr 4:2

46 Lukas Schoerg 3:2

41 Tomas Chrascina 3:1

29 Matthaeus Schuetz 3:0

25 Florian Ettenauer 2:0

17 Nodari Tutashvili 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.