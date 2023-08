Kirchberg/A. gelingt der Last-Minute-Ausgleich gegen Ziersdorf

Details Montag, 28. August 2023 00:01

1. Klasse Nordwest-Mitte: Etwas mehr als 250 Zuschauer fanden sich in der Antikgreissler-Arena in Ziersdorf ein und wollten sich das Spiel der 3. Runde zwischen dem SV Ziersdorf und dem USC Kirchberg/A. nicht entgehen lassen. Der SV W4IT Ziersdorf und die USC Kirchberg/Altenwörth trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden.

In den ersten 45 Minuten bekamen die Zuschauer keine Tore zu sehen, aber ein offenes und interessantes Spiel. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Ausgleichstreffer in letzter Sekunde

Das 1:0 in der 48. Minute durch Stefan Söllner brachte USC Kirchberg/Altenwörth vermeintlich auf die Siegerstraße. Kurz darauf reklamierten die Kirchberger Fans Elfmeter, doch den gab es nicht. Nach einer knappen Stunde verfehlte ein Abschluss der Gastgeber nur knapp das Gehäuse der Kirchberger.

Feine Freistoßvariante…Demaj legt kurz auf Thomas Kovacevic ab, doch dessen Abschluss verfehlt den Kasten knapp. Petscho, Ticker-Reporter

In der 76. Minute erhielt David Reisinger die Gelb-Rote Karte (Unsportlichkeit), sodass der Gast fortan in Unterzahl agieren musste. Tomislav Kovacevic war es, der in der 81. Minute, nach Zuspiel von Mikolin Demaj, den Ball im Gehäuse von Kirchberg/Altenwörth unterbrachte. Kurz vor dem Ende gingen die Heimischen sogar in Front. Für das 2:1 des SV Ziersdorf zeichnete Roman Maximilian Kollar verantwortlich (86.). Die USC Kirchberg/Altenwörth markierte in Minute 92 den Ausgleich durch einen Elfmeter von Söllner, der damit seinen Doppelpack schnürte. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich Ziersdorf und USC Kirchberg/Altenwörth schließlich mit einem Remis.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der SV W4IT Ziersdorf in der Tabelle auf Platz fünf.

Kirchberg/Altenwörth hat vier Zähler auf dem Konto und steht auf Rang neun.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist der SV Ziersdorf zum SC Getzersdorf, am gleichen Tag begrüßt die USC Kirchberg/Altenwörth den SCU Gars/Kamp vor heimischem Publikum.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV W4IT Ziersdorf – USC Kirchberg/Altenwörth, 2:2 (0:0)

92 Stefan Soellner 2:2

86 Roman Maximilian Kollar 2:1

81 Tomislav Kovacevic 1:1

48 Stefan Soellner 0:1

