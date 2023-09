Zellerndorf schießt sich beim SV Spitz an die Spitze

Details Montag, 04. September 2023 00:01

1. Klasse Nordwest-Mitte: Rund 100 Zuschauer sahen am Sonntag die Begegnung zwischen dem SV Spitz und dem SV Zellerndorf und einen Auswärtserfolg. Der SV Spitz steckte am Sonntag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen Zellerndorf mit 1:3.

Der SV Zellerndorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Bereits nach wenigen Sekunden gab es Elfmeter für die Gäste. Oleksiy Chereda traf vom Punkt in der dritten Minute zur frühen Führung. Die heimelf hatte in Halbzeit eins gleich zweimal Pech. In der 13. Minute zischte ein Freistoß nur hauchdünn über die Querlatte und in Minute 37 war die Stange im Weg zum Ausgleich. Komfortabel war die Pausenführung des Tabellenführers nicht, aber immerhin ging der Gast mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Zwei Tore in der Nachspielzeit

Sebastian Reithofer machte in der 57. Minute das 2:0 von Zellerndorf perfekt. Die Gastgeber versuchten nochmal etwas am Ergebnis zu drehen, doch der Anschluss gelang erst in der letzten Spielminute. Mario Schöberl markierte das 1:2 (90.). Kurz darauf traf Antonin Jakes in der Nachspielzeit für den SV Zellerndorf (94.). Letzten Endes holte Zellerndorf gegen den SV Spitz/Donau drei Zähler.

Die Bedeutung der Tabelle zum gegenwärtigen Saisonzeitpunkt ist noch gering: Dennoch ist es für den SV Spitz wenig erfreulich, dass man im Klassement nach der Niederlage nur noch auf dem zehnten Rang steht.

Die errungenen drei Zähler gingen für den SV Zellerndorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Zellerndorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von drei Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Am kommenden Sonntag tritt Spitz beim SV Hollenburg an, während der SV Zellerndorf zwei Tage zuvor die USC Kirchberg/Altenwörth empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Spitz/Donau – SV Zellerndorf, 1:3 (0:1)

94 Antonin Jakes 1:3

90 Mario Schoeberl 1:2

57 Sebastian Reithofer 0:2

3 Oleksiy Chereda 0:1

