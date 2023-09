Niederlage beim SV Heldenberg: Traismauer bleibt weiterhin sieglos

Details Sonntag, 17. September 2023 00:01

1. Klasse Nordwest-Mitte: Rund 90 Besucher kamen am Samstag nach Glaubendorf. Der SC Traismauer steckte gegen den SV Heldenberg eine deutliche 0:4-Niederlage ein. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Heldenberg heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Lange Zeit konnten die Gäste die Null halten und ein Gegentor verhindern. Marcel Sieber war es, der vor 90 Zuschauern für Heldenberg dann doch den Führungstreffer besorgte (40.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Heimmannschaft, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Sieber-Doppelpack

Auch in Halbzei zwei dauerte es länger bis die nächsten Treffer fielen. Kevin Schneider schoss die Kugel zum 2:0 für den SV Heldenberg über die Linie (72.). Für das 3:0 des SV Heldenberg sorgte Sieber, der in Minute 85 zur Stelle war. In der 86. Minute legte Paul Gessl zum 4:0 zugunsten von Heldenberg nach. Am Ende kam der SV Heldenberg gegen Traismauer zu einem verdienten Sieg.

Der SV Heldenberg bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und drei Pleiten. Heldenberg ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SC Traismauer muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit nur drei Treffern stellen die Gäste den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Der Tabellenletzte wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. Der SV Heldenberg hat die Krise von Traismauer verschärft. Der SC Traismauer musste bereits den fünften Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Der SV Heldenberg setzte sich mit diesem Sieg von Traismauer ab und nimmt nun mit sieben Punkten den neunten Rang ein, während der SC Traismauer weiterhin einen Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Heldenberg gibt am Sonntag seine Visitenkarte beim SC Lengenfeld ab. Traismauer erwartet am Freitag den SV Spitz/Donau.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Heldenberg – SC Traismauer, 4:0 (1:0)

86 Paul Gessl 4:0

85 Marcel Sieber 3:0

72 Kevin Schneider 2:0

40 Marcel Sieber 1:0

