Schneider sichert USCR den Auswärtserfolg beim SV Spitz

Details Sonntag, 17. September 2023 00:03

1. Klasse Nordwest-Mitte: Vor rund 120 Zuschauern trafen am Samstag der SV Spitz und der USC Ruppersthal aufeinander. Der SV Spitz konnte dem USCR nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Der USC Ruppersthal erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Artan Selimi brachte den USCR in der 56. Spielminute in Führung. Mit den Treffern zum 4:0 (65./76./90.) sicherte Nico Schneider dem Gast nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Am Schluss gewann der USC Ruppersthal gegen Spitz.

Schneider nach Hattrick der Mann des Tages

20 Gegentreffer musste der SV Spitz/Donau im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Vor heimischer Kulisse bleiben die Gastgeber weiter sieglos. Die Abwehrprobleme des SV Spitz bleiben akut, sodass Spitz weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Die bisherige Saisonbilanz des SV Spitz/Donau bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Nur einmal ging der SV Spitz in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Der USCR machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang sechs wieder. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des USC Ruppersthal bei. Der USCR ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nächster Prüfstein für Spitz ist am Freitag, den 22.09.2023 (20:00 Uhr) auf gegnerischer Anlage der SC Traismauer. Einen Tag später (16:00 Uhr) misst sich der USC Ruppersthal mit der USC Kirchberg/Altenwörth.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Spitz/Donau – USC Ruppersthal, 0:4 (0:0)

90 Nico Schneider 0:4

76 Nico Schneider 0:3

65 Nico Schneider 0:2

56 Artan Selimi 0:1

