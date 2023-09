Gars überrollt Burgschleinitz/Straning

Details Sonntag, 24. September 2023 00:02

1. Klasse Nordwest-Mitte: 280 Zuschauer wurden in der "Kurt-Docekal-Arena" in Gars gezählt. Der SCU Gars/Kamp hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem SG Burgschleinitz/Straning das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 5:0 für Gars. Der SCU Gars/Kamp setzte sich standesgemäß gegen den Burgschleinitz/Straning durch.

In der zweiten Minute ging Gars in Front. Markus Angenbauer war es, der vor 280 Zuschauern per Kopf zur Stelle war. Auch danach hatten die Gastgeber die besseren Möglichkeiten. In Minute 34 fanden die Gäste ihre bislang größte Torchance vor, doch diese wurde nicht genutzt. Jonas Reiss traf dann zum 2:0 zugunsten des Gastgebers (38.).

Tor, Toor, Tooor für SCU Gars/Kamp zum 2:0! Präziser Pass aus der Innenverteitigung auf Reiss. Dieser zieht ab und netzt ein. Friedrich Schaupp, Ticker-Reporter

Mit der Führung für den Spitzenreiter ging es in die Kabine.

Schachinger-Doppelpack binnen 60 Sekunden

Daniel Schachinger beseitigte mit seinen Toren (75./76.) die letzten Zweifel am Sieg des SCU Gars/Kamp. Angenbauer stellte schließlich in der 80. Minute den 5:0-Sieg für Gars sicher.

Tor, Toor, Tooor für SCU Gars/Kamp zum 5:0. Erneut abseitsverdächtig. Angenbauer überlupft den Keeper gekonnt. Friedrich Schaupp, Ticker-Reporter

Insgesamt reklamierte der SCU Gars/Kamp gegen Burgschleinitz/Straning einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Gars ist weiter auf Kurs. Am SCU Gars/Kamp gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst fünfmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Nur einmal gab sich der SCU Gars/Kamp bisher geschlagen.

Der Gast hat auch nach der Pleite die elfte Tabellenposition inne. Mit erst acht erzielten Toren hat der Burgschleinitz/Straning im Angriff Nachholbedarf. Der SG Burgschleinitz/Straning baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag (16:00 Uhr) reist Gars zum SV W4IT Ziersdorf, tags zuvor begrüßt der Burgschleinitz/Straning den SV Zellerndorf vor heimischer Kulisse.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SCU Gars/Kamp – SG Burgschleinitz/Straning, 5:0 (2:0)

80 Markus Angenbauer 5:0

76 Daniel Schachinger 4:0

75 Daniel Schachinger 3:0

38 Jonas Reiss 2:0

2 Markus Angenbauer 1:0

