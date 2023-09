Kollar trifft – SV Ziersdorf siegt gegen Atzenbrugg/H.

Details Montag, 25. September 2023 00:02

1. Klasse Nordwest-Mitte: Vor 135 Zuschauern kam es am Sonntag zum Duell zwischen dem SV Ziersdorf und dem USV Atzenbrugg/H. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom SV W4IT Ziersdorf und dem USV Atzenbrugg/H, die mit 1:0 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Die ersten Minuten belauerten sich beide Teams lediglich, ohne offensiv gefährlich zu werden. In Minute 21 kamen die Gäste zu einer ersten Möglichkeit, doch Torhüter Edmund Hoffmann konnte sich bei einem Kopfball aus nächster Nähe auszeichnen. Von den Gastgebern kam im ersten Durchgang nur wenig. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Kollar wurde zum Matchwinner

Kurz nach der Pause brannte es erneut im Ziersdorfer Strafraum. Nach einer Ecke konnte die Hintermannschaft der Hausherren gerade noch klären (47.). Praktisch im Gegenzug kam der erste gefährliche Angriff der Heimischen, doch der Abschluss ging weit über das Gehäuse (48.). Dass der SV Ziersdorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Roman Maximilian Kollar, der in der 74. Minute zur Stelle war. Kollar wurde völlig frei stehend auf der linken Seite eingesetzt und traf zum 1:0-Sieg. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gastgebern und USV Atzenbrugg/H. aus.

Der Sieg über Atzenbrugg, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Ziersdorf von Höherem träumen.

Der USV Atzenbrugg/H. rutschte mit dieser Niederlage auf den achten Tabellenplatz ab.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Während der SV W4IT Ziersdorf am kommenden Sonntag den SCU Gars/Kamp empfängt, bekommt es USV Atzenbrugg/H. am selben Tag mit dem SV Heldenberg zu tun.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV W4IT Ziersdorf – USV Atzenbrugg/H, 1:0 (0:0)

74 Roman Maximilian Kollar 1:0

