Zellerndorf entführt die Punkte aus Burgschleinitz/S.

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Nordwest-Mitte: Vor rund 220 Zuschauern kam es am Samstag zum Duell zwischen Burgschleinitz/Straning und Zellerndorf. Zellerndorf errang am Samstag einen 3:1-Sieg über den Burgschleinitz/Straning. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SV Zellerndorf wurde der Favoritenrolle gerecht.

Der Gastgeber erwischte den besseren Start in die Partie. Lukas Walla brachte die Gäste in der neunten Minute ins Hintertreffen. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Oleksiy Chereda aufseiten von Zellerndorf das 1:1 (41.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Späte Tore sichern den Sieg

Dass der SV Zellerndorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Antonin Jakes, der in der 84. Minute zur Stelle war. Zellerndorf baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Matthias Rain in der 92. Minute traf. Am Ende verbuchte der SV Zellerndorf gegen Burgschleinitz/Straning die maximale Punkteausbeute.

Für den SG Burgschleinitz/Straning gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der Gastgeber bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Hintermannschaft des Burgschleinitz/Straning steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 24 Gegentore kassierte Burgschleinitz/Straning im Laufe der bisherigen Saison. Die Lage des SG Burgschleinitz/Straning bleibt angespannt. Gegen Zellerndorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der SV Zellerndorf machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang fünf. Die Saisonbilanz von Zellerndorf sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei vier Siegen und einem Unentschieden büßte der SV Zellerndorf lediglich zwei Niederlagen ein.

Am kommenden Samstag trifft der Burgschleinitz/Straning auf den SV Hollenburg, Zellerndorf spielt tags zuvor gegen den SV W4IT Ziersdorf.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SG Burgschleinitz/Straning – SV Zellerndorf, 1:3 (1:1)

92 Matthias Rain 1:3

84 Antonin Jakes 1:2

41 Oleksiy Chereda 1:1

9 Lukas Walla 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.