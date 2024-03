Mautern schießt sich beim USC Kirchberg/Altenwörth an die Spitze

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 06:17

1. Klasse Nordwest-Mitte: Mit 0:2 verlor USC Kirchberg/Altenwörth am vergangenen Samstag vor 300 Besuchern zu Hause gegen Mautern. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem der SC Mautern gegen Kirchberg/Altenwörth mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Die ersten 45 Minuten vergingen torlos. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Mautern ging durch Florian Ettenauer in der 55. Minute in Führung. Christopher Mair erhöhte den Vorsprung des Ligaprimus nach 67 Minuten auf 2:0. Unter dem Strich verbuchte der SC Mautern gegen die USC Kirchberg/Altenwörth einen 2:0-Sieg.

Mautern übernimmt vorerst die Tabellenführung

USC Kirchberg/Altenwörth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Tabelle liegt die Heimmannschaft nach der Pleite weiter auf dem elften Rang. Kirchberg/Altenwörth musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die USC Kirchberg/Altenwörth insgesamt auch nur drei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die letzten Auftritte waren mager, sodass USC Kirchberg/Altenwörth nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Nachdem Mautern hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist der Gast weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Die Angriffsreihe des SC Mautern lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 33 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saison von Mautern verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat der SC Mautern nun schon zehn Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte. Die letzten Resultate von Mautern konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Am nächsten Freitag reist Kirchberg/Altenwörth zum SG Burgschleinitz/Straning, zeitgleich empfängt der SC Mautern den SC Getzersdorf.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USC Kirchberg/Altenwörth – SC Mautern, 0:2 (0:0)

67 Christopher Mair 0:2

55 Florian Ettenauer 0:1

