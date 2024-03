Souveräner Sieg des SV Zellerndorf über Lengenfeld

Spielberichte

1. Klasse Nordwest-Mitte: Rund 110 Zuschauer kamen am Freitagabend nach Zellerndorf. Der SV Zellerndorf erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den SC Lengenfeld. Zellerndorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Lengenfeld einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war mit einer 1:5-Klatsche für den SC Lengenfeld geendet.

Die Gäste gerieten schon in der achten Minute in Rückstand, als Gabriel Neumeister per Strafstoß das schnelle 1:0 für den SV Zellerndorf erzielte. In Minute 16 hatten die Gastgeber die erste Chance auf den zweiten Treffer, doch der Abschluss landete neben dem Tor. Die größte Möglichkeit zum 2:0 vergab Zellerndorf kurz vor der Pause (43.).

Riesen Chance für den SV Zellerndorf aber der Ball geht über die Wolken. bibi.elr, Ticker-Reporter

Komfortabel war die Pausenführung von Zellerndorf nicht, aber immerhin ging der Gastgeber mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Gelb-Rot als Knackpunkt

Der Unparteiische zeigte Benjamin Kienbacher in der 63. Minute die Ampelkarte (Unsportlichkeit), sodass Lengenfeld in der Folge in Unterzahl agierte. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Antonin Jakes schnürte einen Doppelpack (73./88.), sodass der SV Zellerndorf fortan mit 3:0 führte. Die Luft beim SC Lengenfeld war in der Folge raus, was sich auch am Platzverweis von Manuel Hofer bemerkbar machte, der in der 82. Minute mit Gelb-Rot (Foul) vom Feld flog. Ein starker Auftritt ermöglichte Zellerndorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Lengenfeld.

Der SV Zellerndorf machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem neunten Platz. Zellerndorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten. Durch den klaren Erfolg über den SC Lengenfeld ist der SV Zellerndorf weiter im Aufwind.

Die Abwehrprobleme von Lengenfeld bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Im Angriff des SC Lengenfeld herrscht Flaute. Erst 15-mal brachte Lengenfeld den Ball im gegnerischen Tor unter. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur drei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten des SC Lengenfeld alles andere als positiv.

Zellerndorf tritt am kommenden Samstag beim SV Heldenberg an, Lengenfeld empfängt am selben Tag den SV Hollenburg.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Zellerndorf – SC Lengenfeld, 3:0 (1:0)

88 Antonin Jakes 3:0

73 Antonin Jakes 2:0

8 Gabriel Neumeister 1:0

