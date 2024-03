USV Atzenbrugg/H. bringt Führung gegen Ruppersthal nicht über die Zeit

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 03:51

1. Klasse Nordwest-Mitte: Ein Tor machte den Unterschied – der USCR siegte vor rund 120 Zuschauern knapp mit 2:1 gegen USV Atzenbrugg/H. Hundertprozentig überzeugen konnte der USC Ruppersthal dabei jedoch nicht. Im Hinspiel hatte Atzenbrugg einen knappen 5:4-Sieg eingefahren.

Etwas mehr als zwanzig Minuten lang konnten beide Mannschaften ihr Tor von Unheil frei halten. In Minute 22 bejubelten die Gäste das 1:0 durch Marcel Török.

Nach Freistoß kommt der Ball flach von der Grundlinie reingepasst - Nr. 11 muss nur noch den Fuß hinhalten. Joshi, Ticker-Reporter

Im Gegenzug scheiterte Nico Schneider am Schlussmann der Gäste. Mit einem Tor Vorsprung für den USV Atzenbrugg/H. ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Späte Treffer drehen das Spiel

In Minute 49 vergaben die Gäste die Topchance auf das zweite Tor und konnten den Ball nicht im leeren Kasten unterbringen. In Minute 66 ertönte ein Elfmeterpfiff für die Gastgeber. Doch Nico Schneider vergab den Penalty. Für das 1:1 des USCR zeichnete Artan Selimi per Kopf verantwortlich (82.).

Nach einem Eckball köpft Semili am kurzen Pfosten ein! Joshi, Ticker-Reporter

Matthias Tschany wurde zum Helden des Spiels, als er das Heimteam mit einem Freistoß-Treffer kurz vor dem Abpfiff (85.) doch noch in Front brachte. Am Ende verbuchte der USC Ruppersthal gegen USV Atzenbrugg/H. einen Sieg.

Die Offensivabteilung des USCR funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 35-mal zu. Der USC Ruppersthal knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der USCR neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen.

Sieben Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Atzenbrugg derzeit auf dem Konto.

Der USC Ruppersthal setzte sich mit diesem Sieg vom USV Atzenbrugg/H. ab und belegt nun mit 29 Punkten den dritten Rang, während USV Atzenbrugg/H. weiterhin 23 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt. Mit insgesamt 29 Zählern befindet sich der USCR voll in der Spur. Die Formkurve von Atzenbrugg dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Freitag tritt der USC Ruppersthal beim SC Traismauer an, während der USV Atzenbrugg/H. einen Tag später den SC Mautern empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USC Ruppersthal – USV Atzenbrugg/H, 2:1 (0:1)

85 Matthias Tschany 2:1

82 Artan Selimi 1:1

22 Marcel Toeroek 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.