Gill rettet Hollenburg einen Punkt beim SV Rehberg

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 03:35

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der SV Cardea Rehberg ist vor rund 100 Zuschauern nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den SV Hollenburg hinausgekommen. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Hollenburg vom Favoriten.

Norbert Jankto nutzte die Chance für den Gast und beförderte in der 29. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Das 1:1 des SV Rehberg stellte Daniel Molnar sicher (62.). Martin Wedlich machte in der 66. Minute das 2:1 des Gastgebers perfekt. Für das 2:2 des SV Hollenburg zeichnete Hans Gill verantwortlich (75.). Letztlich trennten sich der SV Cardea Rehberg und Hollenburg remis.

Rehberg mit zwei verlorenen Punkten

Sicherlich ist das Ergebnis für den SV Rehberg nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Erfolgsgarant des SV Cardea Rehberg ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 31 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Der SV Rehberg weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, vier Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Seit sieben Begegnungen hat der SV Cardea Rehberg das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Nach dem Remis des Tabellenführers verpasste man die Chance näher an die Spitze heran zu rücken.

Der SV Hollenburg holte auswärts bisher nur zwei Zähler. Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Hollenburg aus, sodass man nun auf dem sechsten Platz steht. Der SV Hollenburg verbuchte insgesamt vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Hollenburg konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Vor heimischem Publikum trifft der SV Rehberg am nächsten Samstag auf den USV St. Bernhard/F, während der SV Hollenburg am selben Tag den USV Atzenbrugg/H. in Empfang nimmt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Cardea Rehberg – SV Hollenburg, 2:2 (0:1)

29 Norbert Jankto 0:1

62 Daniel Molnar 1:1

66 Martin Wedlich 2:1

75 Hans Gill 2:2

