Hadersdorf erfolgreich bei SV Straning

Details Sonntag, 07. November 2021 03:00

1. Klasse Nordwest-Mitte: Am Samstag verbuchte der SC Hadersdorf vor etwa 100 Zuschauern einen 5:3-Erfolg gegen den SV Straning. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Hadersdorf heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

SV Straning geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Patrick Koppensteiner das schnelle 1:0 für Hadersdorf erzielte. In der 20. Minute erhöhte Markus Koppensteiner auf 2:0 für den SC Hadersdorf. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Noch drei Gegentore in den Schlussminuten

Patrick Koppensteiner brachte Hadersdorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (53.). In der 54. Minute legte Matthias Poschenreithner zum 4:0 zugunsten der Gäste nach. Hadersdorfs Clemens Döttl ließ den Vorsprung in der 71. Minute auf 5:0 anwachsen. Stranings Matthäus Macho traf etwas später zum 1:5 (85.). Wenige Minuten später verkürzte Macho auf 2:5 (89.). In der Nachspielzeit gelang Ewald Winkler sogar noch das 5:3 (93.). Am Ende verbuchte der SC Hadersdorf gegen den Tabellenletzten einen Sieg.

53 Tore kassierte der SV Straning bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Um den Klassenerhalt zu realisieren, muss SV Straning in der Rückrunde zwingend Boden gutmachen. In dieser Saison sammelte SV Straning bisher zwei Siege und kassierte elf Niederlagen. Siege waren zuletzt rar gesät bei Straning. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon acht Spiele zurück.

Hadersdorf holte auswärts bisher nur drei Zähler. Den Kampf um die Klasse geht der SC Hadersdorf in der Rückrunde von der 10. Position an. Die Defensive von Hadersdorf muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 39-mal war dies der Fall. Der SC Hadersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten.

Beide Mannschaften verabschieden sich jetzt erst einmal in die Winterpause. Weiter geht es am 27.03.2022 für den SV Straning auf der eigenen Anlage gegen die SG Kirchberg-Wagram/Altenwörth. Hadersdorf tritt am gleichen Tag beim SC Mautern an.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Straning – SC Hadersdorf, 3:5 (0:2)

8 Patrick Koppensteiner 0:1

20 Markus Koppensteiner 0:2

53 Patrick Koppensteiner 0:3

54 Matthias Poschenreithner 0:4

71 Clemens Doettl 0:5

85 Matthaeus Macho 1:5

89 Matthaeus Macho 2:5

93 Ewald Winkler 3:5

