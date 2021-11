SV Heldenberg gewinnt Torfestival beim USV Atzenbrugg

Details Sonntag, 07. November 2021 03:06

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV Atzenbrugg/H. und der SV Heldenberg lieferten sich vor etwa 80 Fans ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Mit einem schnellen Doppelpack (16./18.) zum 2:0 schockte Paul Gessl Atzenbrugg. Boris Bokalic verkürzte für die Gastgeber später in der 32. Minute per Elfmeter auf 1:2. Zur Pause war Heldenberg im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Hogl trifft zum Sieg

Niklas Figl versenkte den Ball in der 49. Minute im Netz des Gasts und glich zum 2:2 aus. Matthias Knell brachte den Ball zum 3:2 zugunsten des SV Heldenberg über die Linie (56.). Der USV Atzenbrugg/H. markierte in der 70. Minute den Ausgleich. Erneut war es ein Strafstoß, den diesmal Maximilian Müllner verwandeln konnte. Dass der SV Heldenberg in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Christian Hogl, der in der 78. Minute zur Stelle war. Am Ende verbuchte Heldenberg gegen USV Atzenbrugg/H. die maximale Punkteausbeute.

Bei Atzenbrugg präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Der USV Atzenbrugg/H. belegt mit 15 Punkten den neunten Tabellenplatz. Vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat USV Atzenbrugg/H. derzeit auf dem Konto.

Der SV Heldenberg schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 18 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz sieben. Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der SV Heldenberg momentan auf dem Konto. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Heldenberg die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 27.03.2022 empfängt Atzenbrugg dann im nächsten Spiel den SC Lengenfeld, während der SV Heldenberg am gleichen Tag beim SV Hollenburg antritt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV Atzenbrugg/H. – SV Heldenberg, 3:4 (1:2)

16 Paul Gessl 0:1

18 Paul Gessl 0:2

32 Boris Bokalic 1:2

49 Niklas Figl 2:2

56 Matthias Knell 2:3

70 Maximilian Muellner 3:3

78 Christian Hogl 3:4

