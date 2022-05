Bergerns Duran erledigt den SV Straning

Details Sonntag, 08. Mai 2022 01:31

1. Klasse Nordwest-Mitte: Durch ein 4:2 holte sich Bergern vor knapp 60 Fans drei Punkte beim SV Straning. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Bergern heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Straning hatte in einem umkämpften Hinspiel einen 4:3-Erfolg gefeiert.

Bakir Duran war es, der in der siebten Minute den Ball im Gehäuse des Heimteams unterbrachte. Der SV Bergern bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Harun Uzun für den 1:1-Ausgleich sorgte (10.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Duran das 2:1 zugunsten der Gäste (40.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Christoph Zeilinger seine Chance und schoss das 3:1 (45.) für Bergern. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 4:1 durch Duran schien die Partie bereits in der 52. Minute mit dem SV Bergern einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem Treffer zum 2:4 in der 63. Minute machte Uzun zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Bergern war jedoch weiterhin groß. Unter dem Strich verbuchte der SV Bergern gegen den SV Straning einen 4:2-Sieg.

Duran trifft dreifach

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als SV Straning. Man kassierte bereits 77 Tore gegen sich. Das Schlusslicht ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr Straning bisher ein. Wann findet der SV Straning die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Bergern setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Mit nun schon 17 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Straning alles andere als positiv. In sieben ausgetragenen Spielen kam Straning in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Bergern in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. In der Verteidigung von Bergern stimmt es ganz und gar nicht: 55 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der SV Bergern bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und zwölf Pleiten.

Während der SV Straning am kommenden Sonntag den SV Hollenburg empfängt, bekommt es Bergern am selben Tag mit dem SC Mautern zu tun.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Straning – SV Bergern, 2:4 (1:3)

63 Harun Uzun 2:4

52 Bakir Duran 1:4

45 Christoph Zeilinger 1:3

40 Bakir Duran 1:2

10 Harun Uzun 1:1

7 Bakir Duran 0:1