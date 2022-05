Heldenberg rettet Remis gegen die Horn Amateure

Details Sonntag, 22. Mai 2022 01:19

1. Klasse Nordwest-Mitte: Die Horn Amateure, als Siegesanwärter beim SV Heldenberg angetreten, musste sich am Samstag vor knapp 100 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Wer als Favorit bei diesem Match ins Rennen geht, war im Vorfeld schnell ausgemacht. Der SV Horn Amateure erfüllte jedoch die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatten die Gäste keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Das 1:0 war das Verdienst von Thomas Reichenvater. Er war vor 100 Zuschauern in der zweiten Minute zur Stelle. Die Horn Amateure machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Sebastian Berger (9.). Dann schalteten die Gäste einen Gang zurück. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Der SV Horn Amateure musste den Treffer von Alagie Gaye zum 1:2 hinnehmen (54.). In der 71. Minute gelang Heldenberg, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Matthias Knell. Nach einer deutlichen Führung wähnte die Horn Amateure die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch die Heimmannschaft stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Wichtiger Punkt für Heldenberg

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität des SV Heldenberg unteres Mittelfeld. Der SV Heldenberg verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen. Die vergangenen Spiele waren für Heldenberg nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Mit 41 gesammelten Zählern hat der SV Horn Amateure den dritten Platz im Klassement inne. 66 Tore – mehr Treffer als die Horn Amateure erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Nordwest-Mitte. 13 Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen hat der SV Horn Amateure derzeit auf dem Konto. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, die Horn Amateure zu besiegen.

Am nächsten Sonntag reist der SV Heldenberg zum SV Bergern, zeitgleich empfängt der SV Horn Amateure den SC Lengenfeld.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Heldenberg – SV Horn Amateure, 2:2 (0:2)

71 Matthias Knell 2:2

54 Alagie Gaye 1:2

9 Sebastian Berger 0:2

2 Thomas Reichenvater 0:1