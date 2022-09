Gablitz besiegt Zellerndorf und bleibt voll im Geschäft

Details Montag, 26. September 2022 00:30

1. Klasse Nordwest-Mitte: Vor rund 75 Zuschauern trafen sich am Sonntag der SV Gablitz und der SV Zellerndorf. Nichts zu holen gab es für den SV Zellerndorf beim SV Gablitz. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 3:1. Als Favorit rein – als Sieger raus. Der SV Gablitz hat alle Erwartungen erfüllt.

Abgetastet wurde in diesem Spiel nicht lange. Baran Kaplan brachte den SV Gablitz schon in der achten Minute in Front. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause der SV Gablitz, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. Für das 1:1 von Zellerndorf zeichnete Vinzenz Bussek kurz nach dem Seitenwechsel verantwortlich (46.). Wenig später behauptete sich der SV Gablitz gegen die Hintermannschaft des Tabellenletzten. Neuer Spielstand: 2:1 (48.), durch einen Elfmeter von Gökhan Ünver. Zellerndorfs Franz Prechtl wurde nach 75 Minuten vom Unparteiischen mit Gelb-Rot vom Platz gestellt (Kritik). Kenan Ipci erhöhte für den SV Gablitz auf 3:1 (78.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Gablitz den SV Zellerndorf 3:1.

Zellerndorf nach der dritten Pleite in Folge Letzter

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Gablitz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Der Angriff des SV Gablitz wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 16-mal zu. Der SV Gablitz ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet vier Siege und drei Unentschieden.

Zellerndorf musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der Gast insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SV Zellerndorf verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Am kommenden Sonntag tritt der SV Gablitz beim USC Ruppersthal an, während Zellerndorf zwei Tage zuvor den SV Bergern empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Gablitz – SV Zellerndorf, 3:1 (1:0)

78 Kenan Ipci 3:1

48 Goekhan Uenver 2:1

46 Vinzenz Bussek 1:1

8 Baran Kaplan 1:0