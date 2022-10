Röschitz/Roggendorf verliert knapp beim Kirchberg/Altenwörth

Details Samstag, 22. Oktober 2022 00:40

1. Klasse Nordwest-Mitte: Rund 150 Besucher kamen zu diesem Spiel der 12. Runde. Der USC Kirchberg/Altenwörth gewann das Freitagsspiel gegen Röschitz/Roggendorf mit 2:1. Die Überraschung blieb aus, sodass die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. eine Niederlage kassierte.

Das 1:0 war das Verdienst von Christoph Weber. Er war vor 120 Zuschauern in der zweiten Minute zur Stelle. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Kirchberg/Altenwörth. Für das 2:0 des Heimteams zeichnete Artan Selimi verantwortlich (56.). Doch die Gäste sorgten nochmal für Spannung. Antonin Jakes ließ sich in der 75. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für Röschitz/Roggendorf. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen Jürgen Becker siegte die USC Kirchberg/Altenwörth gegen die SG Röschitz/Roggendorf-K.J.

Kirchberg/Altenwörth verschafft sich Luft

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich USC Kirchberg/Altenwörth in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Kirchberg/Altenwörth momentan auf dem Konto. Die USC Kirchberg/Altenwörth erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

39 Gegentreffer hat Röschitz/Roggendorf mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Mit lediglich fünf Zählern aus elf Partien steht der Gast auf dem Abstiegsplatz. Die Offensive der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Röschitz/Roggendorf bis jetzt erst 16 Treffer erzielte. Die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Röschitz/Roggendorf insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. wartet schon seit zehn Spielen auf einen Sieg.

USC Kirchberg/Altenwörth tritt am Freitag, den 28.10.2022, um 20:00 Uhr, beim SV Spitz/Donau an. Einen Tag später (17:30 Uhr) empfängt Röschitz/Roggendorf den SV Hollenburg.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USC Kirchberg/Altenwörth – SG Röschitz/Roggendorf-K.J, 2:1 (1:0)

75 Antonin Jakes 2:1

56 Artan Selimi 2:0

2 Christoph Weber 1:0