Nach Sieg beim SV Heldenberg: Lengenfeld springt auf Platz neun

1. Klasse Nordwest-Mitte: Im Spiel von Heldenberg gegen Lengenfeld gab es vor rund 150 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Die Heimelf hatte gleich zu Beginn zwei Möglichkeiten (3., 6.). Doch es waren die Gäste die zuerst jubeln durften. Mario Franzl glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den SC Lengenfeld (6./43.). Julian Steininger hatte schon in Minute 22 die Chance auf das 2:0 vergeben. Franzl traf dann aber nach Vorarbeit von Fabian Eilenberger zum 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Alexander Kubica verkürzte für den SV Heldenberg später in der 53. Minute auf 1:2, nachdem er einen Fehler der Hintermannschaft Lengenfelds nutze. Michal Ulrich war es, der in der 67. Minute das Spielgerät mit dem Kopf im Tor des Heimteams unterbrachte. Doch die Gastgeber gaben sich noch nicht geschlagen und hatten postwendend die nächste Antwort parat. Florian Schmidt war zur Stelle und markierte das 2:3 des SV Heldenberg (69.). Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:2 zugunsten von Lengenfeld.

Lengenfeld zieht an Heldenberg vorbei

Heldenberg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Der SV Heldenberg taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der SC Lengenfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Lengenfeld in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz.

Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat der SV Heldenberg derzeit auf dem Konto. Der SC Lengenfeld bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, ein Unentschieden und sechs Pleiten.

Schon am Samstag ist Heldenberg wieder gefordert, wenn die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. zu Gast ist. Für Lengenfeld geht es schon am Freitag bei der USC Kirchberg/Altenwörth weiter.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Heldenberg – SC Lengenfeld, 2:3 (0:2)

69 Florian Schmidt 2:3

67 Michal Ulrich 1:3

53 Alexander Kubica 1:2

43 Mario Franzl 0:2

6 Mario Franzl 0:1