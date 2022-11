Knapper Sieg gegen Lengenfeld: Kirchberg/Altenwörths Last-Minute-Held Weber schlägt zu!

Details Samstag, 05. November 2022 04:36

1. Klasse Nordwest-Mitte: Etwa 180 Zuschauer verfolgten dieses Spiel der 14. Runde. Die USC Kirchberg/Altenwörth und der SC Lengenfeld lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. USC Kirchberg/Altenwörth wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Das 1:0 war das Verdienst von Michael Halmer. Er war vor 180 Zuschauern in der achten Minute zur Stelle und köpfte nach einem Eckball ein. Kurz vor der Pause traf Moritz Schwaiger mit einem flachen Distanzschuss aus gut zwanzig Metern für Lengenfeld (44.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Das 2:1 des SC Lengenfeld bejubelte Mario Franzl (56.), der einen Strafstoß verwandelte. Artan Selimi beförderte das Leder zum 2:2 von Kirchberg/Altenwörth in die Maschen (81.). Und die Hausherren legten noch einen Treffer nach. Christoph Weber stellte für die Heimmannschaft im Schlussakt per Freistoß den 3:2-Führungstreffer sicher (86.). Am Ende verbuchte die USC Kirchberg/Altenwörth gegen Lengenfeld einen Sieg.

Kirchberg/Altenwörth mit 20 Punkten und 20:20 Toren

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte USC Kirchberg/Altenwörth im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Kirchberg/Altenwörth derzeit auf dem Konto. Die USC Kirchberg/Altenwörth befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Der SC Lengenfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste finden sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Fünf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat Lengenfeld momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war der SC Lengenfeld in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

USC Kirchberg/Altenwörth tritt am Freitag, den 11.11.2022, um 20:00 Uhr, beim SV Zellerndorf an. Zwei Tage später (14:00 Uhr) empfängt Lengenfeld den SV Hollenburg.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USC Kirchberg/Altenwörth – SC Lengenfeld, 3:2 (1:1)

86 Christoph Weber 3:2

81 Artan Selimi 2:2

56 Mario Franzl 1:2

44 Moritz Schwaiger 1:1

8 Michael Halmer 1:0