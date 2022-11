Der SV Spitz auch gegen den SV Heldenberg gut in Form

Details Sonntag, 13. November 2022 00:49

1. Klasse Nordwest-Mitte: Am Samstag begrüßte der SV Spitz/Donau den SV Heldenberg. Über 120 Zuschauer wollten das Spiel der 15. Runde sehen. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten des SV Spitz aus. Spitz erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die Gäste jubelten in diesem Spiel zuerst. Matthias Knell brachte die Heimmannschaft in der 15. Minute mit einem Freistoß in den Winkel ins Hintertreffen. Doch die Heimelf schlug noch vor der Pause doppelt zurück. Kurz vor der Pause traf Christoph Fertl für den SV Spitz/Donau (41.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte der SV Spitz durch einen Treffer von Luca Söllner noch das 2:1 (43.). Die Pausenführung von Spitz fiel knapp aus. In Halbzeit zwei verlief das Spiel durch den knappen Spielstand weiter spannend. Mathias Leberzipf stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für den SV Spitz/Donau her (90.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der SV Spitz den SV Heldenberg 3:1.

Spitz nur fünf Punkte hinter dem Tabellenführer auf Rang sechs

Im letzten Hinrundenspiel errang Spitz drei Zähler und weist als Tabellensechster nun insgesamt 24 Punkte auf. Sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat der SV Spitz/Donau momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der SV Spitz konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Heldenberg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Für den SV Heldenberg sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 12.03.2023 empfängt Spitz dann im nächsten Spiel die SG Röschitz/Roggendorf-K.J, während der SV Heldenberg am gleichen Tag beim SC Lengenfeld antritt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Spitz/Donau – SV Heldenberg, 3:1 (2:1)

90 Mathias Leberzipf 3:1

43 Luca Soellner 2:1

41 Christoph Fertl 1:1

15 Matthias Knell 0:1