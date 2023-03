Niederlage beim SV Hollenburg: USCR verliert die Tabellenführung

Details Montag, 20. März 2023 00:36

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der USC Ruppersthal büßte mit der 1:3-Niederlage gegen den SV Hollenburg die Tabellenführung ein. Mit breiter Brust war der USC Ruppersthal zum Duell mit Hollenburg angetreten – der Spielverlauf ließ beim USCR jedoch Ernüchterung zurück. Im Hinspiel hatte der USCR den SV Hollenburg mit einem beeindruckenden 4:0 vom Feld gefegt.

Hans Gill traf vor 200 Besuchern früh zum 1:0 (5.). Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung. Der Tabellenführer agierte eher glücklos. Hollenburg hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Marek Frimmel schoss die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber über die Linie (49.). Kurz darauf gab es Elfmeter auf der anderen Seite. Andre Hofer schoss so für den USC Ruppersthal in der 52. Minute das erste Tor vom Punkt aus. Die Gäste versuchten den Ausgleich zu erzielen, kamen aber nicht zu zwingenden Chancen. Mit dem 3:1 sicherte Frimmel dem SV Hollenburg nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (88.). Am Schluss gewann Hollenburg gegen den USCR.

Ruppersthal rutscht auf Platz zwei

Der SV Hollenburg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Hollenburg ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die neunte Position vorgerückt. Der SV Hollenburg verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen. Nach vier sieglosen Spielen ist Hollenburg wieder in der Erfolgsspur.

Zehn Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der USC Ruppersthal derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließen die Gäste zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Am kommenden Sonntag trifft der SV Hollenburg auf den SV Gablitz, der USCR spielt tags zuvor gegen den SV Heldenberg.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Hollenburg – USC Ruppersthal, 3:1 (1:0)

88 Marek Frimmel 3:1

52 Andre Hofer 2:1

49 Marek Frimmel 2:0

5 Hans Gill 1:0

