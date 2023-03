Mautern beendet gegen Furth die Sieglos-Serie

Details Sonntag, 19. März 2023 00:18

1. Klasse Nordwest-Mitte: Mit einem knappen 2:1 endete vor 200 Zuschauern das Match zwischen Mautern und dem USV Furth an diesem 17. Spieltag. Luft nach oben hatte der SC Mautern dabei jedoch schon noch. Die Heimmannschaft hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 6:0 durchgesetzt.

Nach 22 Minuten kam der Gastgeber zur ersten Chance, doch Florian Ettenauer scheiterte an Furth-Schlussmann David Justl. Vor 200 Zuschauern markierte Florian Ettenauer aber dann doch das 1:0 für Mautern (28.). Die Führung hielt allerdings nicht all zu lange. Peter Engelhart versenkte den Ball in der 35. Minute im Netz des SC Mautern und glich zum 1:1 aus. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Georg Rossecker konnte kurz nach dem Seitenwechsel nur noch mit einem Foul im Strafraum eingreifen. Hans Gerbeth brachte den Ball vom Punkt zum 2:1 zugunsten von Mautern über die Linie (52.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann der SC Mautern gegen den USV Furth.

Furth muss Niederlage Nummer zehn einstecken

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Mautern nun auf dem fünften Platz steht. Der SC Mautern verbuchte insgesamt acht Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien ließ Mautern zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Mit 47 Gegentreffern hat der USV Furth schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur elf Tore. Das heißt, die Gäste mussten durchschnittlich 3,13 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelten dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Trotz der Niederlage fiel der USV Furth in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 14. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des USV Furth alles andere als positiv. Die Misere des USV Furth hält an. Insgesamt kassierte der USV Furth nun schon acht Niederlagen am Stück.

Der SC Mautern hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 01.04.2023 gegen den SV Horn Amateure. Am Sonntag empfängt der USV Furth die Horn Amateure.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Mautern – USV Furth, 2:1 (1:1)

52 Hans Gerbeth 2:1

35 Peter Engelhart 1:1

28 Florian Ettenauer 1:0

