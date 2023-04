Souveräner Erfolg des SV Ziersdorf beim USC Kirchberg/Altenwörth

Details Sonntag, 02. April 2023 00:46

1. Klasse Nordwest-Mitte: Mit 0:3 verlor die USC Kirchberg/Altenwörth am vergangenen Samstag vor rund 180 Fans deutlich gegen den SV W4IT Ziersdorf. Der SV Ziersdorf ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch. Das Hinspiel hatte beim 2:0 mit dem Spitzenreiter seinen Sieger gefunden.

Schon nach vier Minuten hatten die Gastgeber ihre erste Chance nach einem Freistoß, doch der Ball landete über dem Tor. Michael Weizmann setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und traf vor 180 Zuschauern nach 27 Minuten zur Führung für den Gast. In Minute 33 scheiterte Kirchbergs Stefan Söllne rper Kopf nur knapp. Roman Maximilian Kollar kam knapp vor dem Tor zum Kopfball und trug sich in der 39. Spielminute in die Torschützenliste ein. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 sicherte Weizmann Ziersdorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (73.). Letztlich fuhr der SV W4IT Ziersdorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Ziersdorf verteidigt die Tabellenführung

Trotz der Schlappe behält USC Kirchberg/Altenwörth den achten Tabellenplatz bei. Der Angriff ist beim Heimteam die Problemzone. Nur 22 Treffer erzielte Kirchberg/Altenwörth bislang. Sieben Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat die USC Kirchberg/Altenwörth momentan auf dem Konto.

Der SV Ziersdorf mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Wer Ziersdorf besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst 19 Gegentreffer kassierte der SV W4IT Ziersdorf. Die Saison des SV Ziersdorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von zwölf Siegen, drei Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Ziersdorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Am kommenden Samstag trifft USC Kirchberg/Altenwörth auf den USV Furth, der SV W4IT Ziersdorf spielt am selben Tag gegen den SV Hollenburg.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USC Kirchberg/Altenwörth – SV W4IT Ziersdorf, 0:3 (0:2)

73 Michael Weizmann 0:3

39 Roman Maximilian Kollar 0:2

27 Michael Weizmann 0:1

