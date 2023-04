Mohammadi trifft dreimal: SV Gablitz deklassiert SV Heldenberg

Details Sonntag, 02. April 2023 00:51

1. Klasse Nordwest-Mitte: Der SV Gablitz zog dem SV Heldenberg vor 185 Zuschauern das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gastgeber. Der SV Gablitz ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Heldenberg einen klaren Erfolg. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 1:1-Unentschieden im Hinspiel gelautet.

Schon in Minute eins vergab Georg Burger einen Elfmeter für die Heimelf und traf nur die Stange. Für das erste Tor sorgte dann Ali Mohammadi. In der 27. Minute traf der Spieler des SV Gablitz ins Schwarze. Nach 41 Minuten konnten die Gastgeber gerade noch das 0:2 verhindern. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an. Mohammadi schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (51.). Mit dem 3:0 durch Tomas Bednar schien die Partie bereits in der 56. Minute mit dem SV Gablitz einen sicheren Sieger zu haben. Mohammadi schraubte das Ergebnis in der 79. Minute mit dem 4:0 für die Gäste in die Höhe. Baran Kaplan vollendete einen Strafstoß zum fünften Tagestreffer in der 85. Spielminute. Der SV Gablitz überrannte den SV Heldenberg förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Gablitz bleibt am Leader dran

Trotz der Schlappe behält der SV Heldenberg den siebten Tabellenplatz bei. Sieben Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Heldenberg momentan auf dem Konto.

Der SV Gablitz mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Der SV Gablitz präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 45 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SV Gablitz. Die bisherige Spielzeit des SV Gablitz ist weiter von Erfolg gekrönt. Der SV Gablitz verbuchte insgesamt zehn Siege und fünf Remis und musste erst drei Niederlagen hinnehmen. In den letzten fünf Partien rief der SV Gablitz konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am kommenden Sonntag tritt der SV Heldenberg beim SV Bergern an, während der SV Gablitz zwei Tage zuvor die SG Röschitz/Roggendorf-K.J. empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Heldenberg – SV Gablitz, 0:5 (0:1)

85 Baran Kaplan 0:5

79 Ali Mohammadi 0:4

56 Tomas Bednar 0:3

51 Ali Mohammadi 0:2

27 Ali Mohammadi 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei