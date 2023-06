Zellerndorf dreht das Spiel gegen Atzenbrugg/H.

Details Samstag, 10. Juni 2023 00:01

1. Klasse Nordwest-Mitte: Zellerndorf feierte mit einem 3:1-Sieg vor heimischem Publikum. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich die Heimmannschaft vor 130 Zuschauern die Nase vorn. USV Atzenbrugg/H. war im Hinspiel gegen den SV Zellerndorf in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 4:0-Sieg eingefahren.

Die Gäste jubelten in diesem Spiel zuerst. Dzemal Bejtovic brachte Atzenbrugg in der elften Minute in Front. Dann drängten die Heimsichen auf den Ausgleich und der gelang auch. Die Gäste mussten den Treffer von Vinzenz Bussek zum 1:1 hinnehmen (35.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Matthias Rain für Zellerndorf zur 2:1-Führung (45.). Zur Pause war der SV Zellerndorf im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Für das 3:1 von Zellerndorf zeichnete Oleksiy Chereda verantwortlich (63.), der nach einer guten Stunde einen Elfmeter verwandeln konnte. Am Ende stand der SV Zellerndorf als Sieger da und behielt mit dem 3:1 die drei Punkte verdient zu Hause.

Zellerndorf feiert den Klassenerhalt

Zellerndorf machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem elften Platz. Zum aktuellen Zeitpunkt weist der SV Zellerndorf lediglich acht Siege vor, denen sechs Remis und elf Niederlagen gegenüberstehen. Acht Punkte aus fünf Spielen, so lautet die jüngste Bilanz von Zellerndorf in der Saison.

Der USV Atzenbrugg/H. befindet sich mit 37 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld.

Nächster Prüfstein für den SV Zellerndorf ist am Freitag, den 16.06.2023 (19:30 Uhr) auf gegnerischer Anlage die USC Kirchberg/Altenwörth. Einen Tag später (17:30 Uhr) misst sich USV Atzenbrugg/H. mit dem USC Ruppersthal.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Zellerndorf – USV Atzenbrugg/H, 3:1 (2:1)

63 Oleksiy Chereda 3:1

45 Matthias Rain 2:1

35 Vinzenz Bussek 1:1

11 Dzemal Bejtovic 0:1

