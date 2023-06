Deutliche Niederlage für den SV Ziersdorf beim USV Furth

Details Sonntag, 11. Juni 2023 00:19

1. Klasse Nordwest-Mitte: Mit einem enttäuschenden 0:4 unterlag der SV W4IT Ziersdorf vor 150 Zuschauern gegen den USV Furth. Die Experten wiesen dem SV Ziersdorf vor dem Match gegen den USV Furth die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Im Hinspiel hatte Ziersdorf das heimische Publikum beglückt und mit 4:0 gesiegt.

Der USV Furth erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Marcel Sam traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Der SV W4IT Ziersdorf geriet deutlicher in Rückstand, als der USV Furth durch David Weissenböck und einem Tormann-Fehler auf 2:0 erhöhte (17.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den USV Furth. Für ruhige Verhältnisse sorgte Sebastian Vozarik, als er mit einem direkten Freistoß aus 16 Metern das 3:0 für die Gastgeber besorgte (50.). Eigentlich war der SV Ziersdorf schon geschlagen, als Michael Siebenhandl das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (62.). Letztlich feierte der USV Furth gegen die Gäste nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Sieg hilft Furth nicht mehr aus der Patsche

Der USV Furth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der USV Furth liegt nun auf Platz 13. Der USV Furth bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, fünf Unentschieden und 13 Pleiten. Der USV Furth ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der Patzer von Ziersdorf zog im Klassement keine Folgen nach sich. Der SV W4IT Ziersdorf kam in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur drei Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV Furth – SV W4IT Ziersdorf, 4:0 (2:0)

