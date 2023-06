SV Heldenberg siegt im Spitzenspiel gegen Spitz

Details Montag, 05. Juni 2023 00:03

1. Klasse Nordwest-Mitte: Durch ein 2:0 holte sich der SV Heldenberg zu Hause drei Punkte. Der Gast SV Spitz/Donau hatte vor etwas mehr als 80 Zuschauern das Nachsehen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der Gastgeber die Nase vorn. Die Fans der Heimmannschaft hatten im Hinspiel beim 3:1 einen Erfolg für den SV Spitz/Donau bejubelt.

In den Anfangsminuten hatten die Heimischen erste gute Möglichkeiten durch einige Flanken von der Seite. Nach einer dieser Flanken von Matthias Knell, ließ Marcel Sieber den Ball per Kopfball tropfen und Mario Kraus brachte den Ball zum 1:0 zugunsten des SV Heldenberg über die Linie (26.). In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Heldenberg. In Halbzeit zwei versuchten es die Gäste mit gefährlichen Konterangriffen, doch das Tor wollte nicht gelingen. Kurz vor Ultimo war noch BA Florian Anderle zur Stelle, köpfte den Ball nach einem Eckball ins lange Eck und und zeichnete für das zweite Tor des SV Heldenberg verantwortlich (82.). Marcel Sieber versuchte es in der Nachspielzeit noch aus großer Distanz um den Keeper der Gäste zu überraschen, doch es blieb beim 2:0. Schließlich sprang für den SV Heldenberg gegen den SV Spitz ein Dreier heraus.

Verdienter Heimsieg des SV Heldenberg

Durch die drei Punkte verbesserte sich Heldenberg im Tableau auf die fünfte Position. Der SV Heldenberg kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon vier Spiele zurück.

Trotz der Niederlage fiel Spitz in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. Mit fünf von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der Gast noch Luft nach oben.

Am kommenden Sonntag tritt der SV Heldenberg bei der SG Röschitz/Roggendorf-K.J. an, während der SV Spitz/Donau zwei Tage zuvor den SV Hollenburg empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Heldenberg – SV Spitz/Donau, 2:0 (1:0)

82 Florian Anderle 2:0

26 Mario Kraus 1:0

