Getzersdorf siegt klar bei Burgschleinitz/Straning

1. Klasse Nordwest-Mitte: Etwa 120 Zuschauer pilgerten am Samstag nach Burgschleinitz. Nach drei Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für den SG Burgschleinitz/Straning gehörig missglückt. Mit 1:4 musste man sich dem SC Getzersdorf geschlagen geben.

Mehr als eine halbe Stunde lang konnten beide Mannschaften ihr Gehäuse verteidigen. Marcel Haslinger brachte sein Team dann aber in der 36. Minute mit einem direkten Freistoß-Treffer nach vorn. Ein Tor auf Seiten von Getzersdorf machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Haslinger erledigt Burgschleinitz/Straning

In der 62. Minute brachte Florian Brandl das Netz für den Tabellenprimus zum Zappeln und erhöhte den Vorsprung auf 2:0. Marek Prikry verkürzte für den Burgschleinitz/Straning später in der 72. Minute auf 1:2. Die Schlussphase gehörte aber wieder den Gästen und vor allem einem Mann. Haslinger beseitigte mit seinen Toren (89./94., Strafstoß) die letzten Zweifel am Sieg des SC Getzersdorf. Letzten Endes holte Getzersdorf gegen Burgschleinitz/Straning drei Zähler.

Der SG Burgschleinitz/Straning hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Einen klassischen Fehlstart legte der Gastgeber hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Die errungenen drei Zähler gingen für den SC Getzersdorf einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Am nächsten Samstag (16:30 Uhr) reist der Burgschleinitz/Straning zum SC Mautern, am gleichen Tag begrüßt Getzersdorf den SV W4IT Ziersdorf vor heimischem Publikum.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SG Burgschleinitz/Straning – SC Getzersdorf, 1:4 (0:1)

94 Marcel Haslinger 1:4

89 Marcel Haslinger 1:3

72 Marek Prikry 1:2

62 Florian Brandl 0:2

36 Marcel Haslinger 0:1

