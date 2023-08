Zwei-Tore-Mann Selimi reicht USCR gegen Atzenbrugg/H. nicht

Details Sonntag, 20. August 2023 00:01

1. Klasse Nordwest-Mitte: Rund 120 Besucher wollten sich das Spiel der 2. Runde nicht entgehen lassen und kamen dabei voll auf ihre Kosten. Der USV Atzenbrugg/H. und der USCR lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 endete.

Die Anfangsminuten wurden genutzt um den Gegner zu belauern. Adis Bronja brachte sein Team dann in der 26. Minute nach vorn. Aus der Ruhe ließ sich der USC Ruppersthal nicht bringen. Matthias Tschany erzielte wenig später den Ausgleich (29.). In Minute 30 bejubelte Atzenbrugg das 2:1 durch Jürgen Sprengnagel. Wer glaubte, der USCR sei geschockt, irrte. Artan Selimi machte unmittelbar nach dem Rückschlag den 2:2-Ausgleich perfekt (36.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Zwei-Tore-Mann Selimi reicht USCR nicht

Der USV Atzenbrugg/H. schoss in der 55. Minute das Tor zum 3:2 und wieder ließ sich Jürgen Sprengnagel als Torschütze feiern. Den Freudenjubel der Gastgeber machte Selimi zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (60.). Julian Kampf versenkte die Kugel dann vom Elfmeterpunkt aus zum 4:3 (64.). Die Gäste waren aber immer noch nicht geschlagen. Nico Schneider ließ sich in der 71. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 4:4 für den USC Ruppersthal. USV Atzenbrugg/H. brachte den Ball zum 5:4 über die Linie (75.) und es war der dritte Tagestreffer von Sprengnagel. Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Selimi vom USCR mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (88., Tätl.). Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte Atzenbrugg schließlich einen 5:4-Heimsieg für sich.

Der USV Atzenbrugg/H. hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert. Die Abschlusstabelle führte USV Atzenbrugg/H. in der vergangenen Saison mit 40 Punkten auf dem siebten Platz auf. Atzenbrugg machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang neun.

Der USC Ruppersthal schloss die vergangene Spielzeit auf Platz zwei mit 48 Punkten ab.

Der USV Atzenbrugg/H. tritt am Freitag, den 25.08.2023, um 20:00 Uhr, beim SC Mautern an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt der USCR den SC Traismauer.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV Atzenbrugg/H. – USC Ruppersthal, 5:4 (2:2)

75 Juergen Sprengnagel 5:4

71 Nico Schneider 4:4

64 Julian Kampf 4:3

60 Artan Selimi 3:3

55 Juergen Sprengnagel 3:2

36 Artan Selimi 2:2

30 Juergen Sprengnagel 2:1

29 Matthias Tschany 1:1

26 Adis Bronja 1:0

