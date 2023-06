Exklusiv-Interview mit Neo-Hausleiten-Coach Daniel Wertheim: "Du kannst nicht gleichzeitig Pep und Jose spielen!"

Details Donnerstag, 22. Juni 2023 19:06

Nach der Saison ist vor der Saison. Auch im niederösterreichischen Fußball-Unterhaus bleibt derzeit kein Stein auf dem anderen. Spieler wechseln den Verein, Trainer werden vor die Tür gesetzt oder neu engagiert. Im Falle von Daniel Wertheim ist es Letzteres. Der 39-Jährige coacht in der neuen Saison die Mannschaft des SV Hausleiten in der 1. Klasse Nordwest. LIGAPORTAL bat ihn an dieser Stelle zum Interview. Wir sprachen mit ihm unter anderem darüber, wie es zum Engagement kam, welche Ziele er mit dem Hausleitener Team hat und auf welchem Portal er sich über den Unterhaus-Fußball informiert.

LIGAPORTAL: Sie werden in der neuen Saison den SV Hausleiten coachen: Wie ist es zum Engagement gekommen?

Daniel Wertheim: „Nachdem ich zuletzt nicht als Trainer aktiv war, hat es mich nach einem halben Jahr wieder gereizt. Die Idee in Hausleiten hat mich von Beginn an überzeugt. Man will dort mit jungen Spielern und Spielern aus der Region eine Mannschaft formen. Für mich ist ein klar definiertes Ziel ganz wichtig. Das ist in Hausleiten gegeben. Die Entscheidung war schnell gefallen. Man muss hier auch sagen, dass meine Vorgänger vier und mehr Jahre beim Verein gearbeitet haben. Das heißt, man setzt dort auf Kontinuität.“

LIGAPORTAL: Wo soll die Reise mit dem SV Hausleiten hingehen?

Daniel Wertheim: „Der Verein hat die vergangene Saison in der 1. Klasse Nordwest auf dem neunten Platz der Tabelle beendet. Das Ziel ist ganz klar, diese Platzierung zu übertreffen. Ich bin davon überzeugt, dass uns das auch gelingen wird.“

LIGAPORTAL: Sie haben gemeint, dass der Verein ein klar definiertes Ziel hat und den eigenen Nachwuchs forcieren will: Heißt das, dass es bereits genug Spieler im Kader gibt, um eine schlagkräftige Kampfmannschaft zu formen?

Daniel Wertheim: „Im ersten Schritt hat man sich von den drei Legionären aus der Slowakei getrennt. Das heißt, es wird hier sicher Verstärkungen brauchen. Wir sind da auch schon sehr weit in den Verhandlungen, unter anderem mit einem Mittelfeldspieler, der Regionalligaerfahrung hat. Ich bin guter Dinge, dass das am Ende passen wird.“

LIGAPORTAL: Werden die Transfers am Ende von Ihnen alleine entschieden oder gibt es ein mehrköpfiges Team, das sich darum kümmert?

Daniel Wertheim: „Es ist zweiteres der Fall. Das hat mich auch hinsichtlich meines Engagements überzeugt. In Hausleiten wird viel kommuniziert. Das ist mir sehr wichtig. Es wird viel kommuniziert und am Ende ziehen alle an einem Strang.“

LIGAPORTAL: Sie haben zu Beginn des Interviews erwähnt, dass Sie zuletzt nicht als Trainer aktiv waren. Welche Verbindung gibt es zum Amateurfußball stattdessen bzw. sonst?

Daniel Wertheim: „Ich habe im Jahr 2005 den Verein FC Olympique 05 mitbegründet. 2013 ist der Verein mit SC Klosterneuburg zusammengegangen, seit 2016 geht die Mannschaft unter dem Namen FC Klosterneuburg in der Gebietsliga Nord/Nordwest auf Punktejagd, wo wir in der abgelaufenen Saison sogar Meister wurden. Ich bin dort Obmann-Stellvertreter. Jetzt reizt es mich aber wieder, als Coach aktiv zu sein. Diese Möglichkeit bietet sich nun in Hausleiten, was mich sehr freut.“

LIGAPORTAL: Sie haben vorhin angesprochen, dass Ihnen Kommunikation sehr wichtig ist. Wie halten Sie es als Trainer?

Daniel Wertheim: „Das ist als Trainer genau das gleiche. Wichtig ist, dass alle die gleiche Idee verfolgen. Du kannst nicht Jose und Pep gleichzeitig spielen. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, es braucht eine Spielidee, die man aber auch gut und richtig kommunizieren muss. Im ersten Schritt haben wir die Trainingseinheiten auf drei Mal pro Woche erhöht. Es ist aber auch klar, dass die Sommervorbereitung nicht reichen wird, um alles so umzusetzen, wie wir uns das vorstellen. Da ist das Jahr 2024 realistischer.“

LIGAPORTAL: Sie haben betont, dass Sie einerseits Funktionär und andererseits Trainer sind - eine etwas provokante Frage an dieser Stelle: Warum gelingt es Funktionären oft schwerer, Ergebnisse und Spiele richtig einzuordnen als Trainern?

Daniel Wertheim: „Ich denke, da kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Ich würde aber meinen, dass hier eine andere Sache mitspielt. Man darf nicht vergessen, dass Funktionäre eine ganz andere Beziehung zum Klub haben. Üblicherweise agieren Funktionäre oft jahrzehntelang im Verein, stecken ihr Herzblut in den Klub, führen Sponsorgespräche. Und auf der anderen Seite wird dann möglicherweise ein Trainer oder ein Spieler engagiert, der zwar die Aufwandsentschädigung einsteckt, aber insgesamt enttäuscht. Da wird in zwei unterschiedlichen Welten gelebt. Insofern ist auch ein Einordnen dann schwierig.“

LIGAPORTAL: Zum Abschluss noch: Welchen Stellenwert hat LIGAPORTAL im Amateurfußball und im Fußball generell?

Daniel Wertheim: „Also der Stellenwert von LIGAPORTAL ist immens. Die Liveticker sind richtig stark. Das ist einzigartig. Und man merkt dann vor allem in der entscheidenden Meisterschaftsphase, wie alle gespannt in die LIGAPORTAL-App schauen, um die aktuellen Ergebnisse zu sehen. Das Portal ist eine große Bereicherung für den Amateurfußball.“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei