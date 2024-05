Klosterneuburg und Brunn am Gebirge bieten den Fans ein Tor-Spektakel

Spielberichte

Details Freitag, 03. Mai 2024 23:21

Der FC Klosterneuburg holt auswärts gegen Brunn am Gebirge ein Remis. Ein 3:3 Tor-Festival mit Chancen auf weitere Treffer, lieferte den rund 80 Zuschauern ein großes Fußball-Spektakel. Führungen, Doppelschläge und ein Hattrick, dieses Spiel hatte alles, was einen gelungenen Fußballabend ausmacht. Wir haben den Trainer der Gäste, Mario Handl, zu der Leistung seiner Truppe sowie zu den nächsten Wochen befragt.

Eine packende erste Hälfte

Brunn am Gebirge spielt eine der stärksten Rückrunden der Liga, während Klosterneuburg, nicht zuletzt aufgrund der Kaderveränderung, im Vergleich zum Herbst etwas an Leistung abgebaut hatte. Trotzdem versprach diese Begegnung, eine spannende zu werden. Leopold Vogel trug sich als erstes in die Schützenliste ein, denn er brachte die Gäste in Minute 28 durch einen Strafstoß in Führung. Die Hausherren brauchten allerdings gerade einmal 120 Sekunden, ehe Robin Maydl zum 1:1 Ausgleich. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Leopold Vogel Klosterneuburg durch seinen zweiten Treffer des Abends wieder in Front.

Doppelschlag und Hattrick

Nach dem Seitenwechsel war die Partie ein offener Schlagabtausch. Doch die Gäste landeten zuerst einen Treffer. Emre Isik stellte in der 52. Spielminute auf 3:1. Doch es sollte keine Ruhe einkehren, ganz im Gegenteil. Die Gäste brauchten wieder nur zwei Minuten, um mit einem eigenen Tor zu antworten. Robin Maydl traf zum 2:3, eher er weitere zwei Minuten später mit seinem Hattrick die Partie wieder ausglich. Danach gab es auf beiden Seiten noch einige Chancen. „Es war eine Vogelwilde Partie, also wenn es 7:6 für einen von beiden ausgeht, kann man auch nichts sagen.“ So der Trainer des FC. Doch all die Chancen brachten nichts Zählbares mehr ein. Das Spiel endete mit 3:3.

Die nächsten Wochen

Wir haben uns erkundigt, ob der Coach der Gäste den drei Punkten nach 3:1 Führung hinterherweint, oder ob das Ergebnis so in Ordnung geht. Dazu sagte er folgendes: „Wenn man 3:1 führt, natürlich willst du dann gewinnen.“ Allerdings bestätigte er uns auch, das Unentschieden ginge im Großen und Ganzen so in Ordnung. Des Weiteren erzählte er uns auch, man spiele gegen jede Mannschaft auf Sieg, jedes Spiel sei sehr eng gegen alle Gegner, und die Kleinlichkeiten entscheiden oft Partien. Außerdem schaue man von Spiel zu Spiel und möchte sich als Team weiterentwickeln.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.