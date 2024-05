Gloggnitz legt im Meisterkampf vor!

Spielberichte

Freitag Abend standen sich die SV Gloggnitz und die SG Rohrbach/St. Veit gegenüber. Auf dem Papier waren die Rollen klar verteilt. Die Gastgeber befindet sich nach wie vor im Titelrennen. An den perfekten Herbst wurde nahtlos angeschlossen. Vergangenen Samstag reichte es zwar nur zu einem Punkt bei den St. Pölten Juniors. Nichtsdestotrotz ging die Mannschaft selbstbewusst in dieses Aufeinandertreffen. Das Auswärtsteam fand sich nach der letztwöchigen Niederlage gegen Korneuburg, die äußerst knapp ausfiel, erneut in der Außenseiterrolle. Dieses Mal wollte man tatsächlich einen Punkt mitnehmen. Das sollte schließlich aber nicht gelingen. Der Favorit setzte sich 2:0 durch.

Couragierter Auftritt des Underdogs

Rund 350 Zuschauer suchten die Krammer-Arena auf. Die ortsansässigen Fans waren gierig darauf, ihren Jungs auf die Beine zu schauen. Nicht verwunderlich. Der Titelanwärter kann die stärkste Heimbilanz der ganzen Liga aufweisen. Und neben den Punkten bekommt man vor allem regelmäßig sehenswerten Fußball zu sehen. Die Gäste hatten vor, genau diesen jedenfalls zu verhindern. Top eingestellt betraten sie den Rasen. Das Trainerteam hatte seine Hausaufgaben gemacht und schickte seine Jungs mit klaren Anweisungen auf das Feld. Die Aufgaben wurden sehr konsequent erfüllt. Folglich stand mit man in der Defensive sehr sicher und der Gegner hatte es nicht leicht, durch die Verteidigungsreihen zu kommen. Nicht nur das, gelegentlich sollten sogar gefährliche Angriffsaktionen rausschauen. Umso bitterer, dass dann aber trotzdem in der 23. Minute die Führung für die Gloggnitzer fiel. Ein wunderschön vorgetragener Angriff über die linke Seite mündete im 1:0. Nach einem Ferserl seines Teamkollegen landete der Ball bei Mathias Gruber. Der Mittelfeldspieler blieb cool und schob die Wuchtel am Goalie vorbei ins lange Eck. Weitere Treffer wollten vor dem Seitenwechsel nicht fallen. Mit der hauchdünnen Führung der Hausherren ging es in die Kabinen.

Späte Entscheidung

Die SG Rohrbach/St. Veit kehrte nach Wiederanpfiff motiviert auf den Rasen zurück. Die erste Halbzeit ließ das Selbstvertrauen wachsen. Die Gäste durften stolz sein auf den Auftritt vor dem Seitenwechsel. Nun galt es, daran anzuknüpfen. Man wollte weiterhin Nadelstiche setzen. Vor allem aber in der Abwehr sicher stehen und die gefährlichen Konter des Heimteams unterbinden. Solange der Rückstand nur so knapp war, schien alles möglich. Und man glaubte daran, dass sich auch noch die Chancen ergeben würden, um selbst anzuschreiben. Tatsächlich schafften es die Gäste, bis zum Ende in der Partie zu bleiben und für Spannung zu sorgen. Für den Ausgleich wollte es schließlich aber nicht reichen. Im Gegenteil. In der Nachspielzeit, als der Außenseiter dann doch mehr aufmachte, ergaben sich natürlich die Möglichkeiten für schnelle Gegenstöße der Gloggnitzer. Und wie so oft in der Saison wurde eine dieser Chancen dann auch erfolgreich abgeschlossen. Striker Manuel Schwarz, der Mitte der zweiten Halbzeit das Feld betreten hatte, tütete den Sieg final ein. Unmittelbar vor dem Abpfiff lief er alleine auf den gegnerischen Goalie zu und ließ ihm keine Chance. Der Käse war gegessen. Und die Heimfans durften jubeln. Über den Dreier. Und die zumindest vorläufige Tabellenführung.

Stimme zum Spiel

MA Thomas Eckbauer (Trainer SV Gloggnitz):

„Der Gegner hat uns heute überrascht. Sie waren wesentlich offensiver eingestellt als erwartet. Es ist daher sehr wichtig gewesen, in ihrer starken Phase bereits in Führung zu gehen. Dann haben wir das Spiel mehr unter Kontrolle bekommen. Schön, dass ich mit Manuel Schwarz eine tolle Alternative auf der Bank habe. Ich weiß, dass er für frischen Wind sorgen kann. Und so war es auch dieses Mal!“

Der Beste: Mathias Gruber (Mittelfeld SV Gloggnitz)

