SC Ladendorf schlägt Laa/Thaya

Details Samstag, 02. September 2023 00:01

1. Klasse Nordwest: Rund 200 Besucher kamen nach Ladendorf und wollten das Spiel des SC Ladendorf gegen den SC Laa/Thaya mitverfolgen. Die gute Serie des SC Laa/Thaya seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Der Gast verlor gegen den SC Ladendorf mit 3:4 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Ladendorf wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Dominik Gottwald brachte sein Team in der sechsten Minute nach vorn. Aus gut zwanzig Metern zog Gottwald ab und traf mit seinem schwächeren Fuß zur Führung. Doch die Heimischen konnten zwanzig Minuten später ausgleichen. Fabian Steirich versenkte den Ball in der 28. Minute im Netz von Laa/Thaya. Kurz vor der Pause vergab der Gastgeber zwei Topchancen in Führung zu gehen (40.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Ladendorf dreht das Spiel

Wieder erwischten die Gäste den besseren Start. Josef Hnanicek brachte dem SC Laa/Thaya nach 46 Minuten per Kopf die 2:1-Führung.

Tor, Toor, Tooor für SC Laa/Thaya zum 1:2 Nr 20 Hnanicek per Kopfball, 10sek nach Wiederanpfiff. Maximilian Kober, Ticker-Reporter

Fabian Bachmayer schockte Laa/Thaya und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für den SC Ladendorf (61./70.). Aus der Ruhe ließ sich der SC Laa/Thaya nicht bringen. Daniel Maurer erzielte wenig später durch einen Elfmeter den Ausgleich (72.). Dass der SC Ladendorf in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Amel Koldzic, der in der 80. Minute zur Stelle war und mit einem Volley den Sieg eintüten konnte. Letzten Endes ging Ladendorf im Duell mit Laa/Thaya als Sieger hervor.

Der Angriff des SC Ladendorf wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon elfmal zu. Ladendorf bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SC Ladendorf drei Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Im Tableau hatte der Sieg des SC Ladendorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei. Durch diese Niederlage fällt der SC Laa/Thaya in der Tabelle auf Platz fünf zurück. In den letzten fünf Spielen ließ sich Ladendorf selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Während der SC Ladendorf am kommenden Freitag den SV Spillern empfängt, bekommt es Laa/Thaya am selben Tag mit dem SV Eintracht Pulkautal zu tun.

1. Klasse Nordwest: SC Ladendorf – SC Laa/Thaya, 4:3 (1:1)

80 Amel Koldzic 4:3

72 Daniel Maurer 3:3

70 Fabian Bachmayer 3:2

61 Fabian Bachmayer 2:2

46 Josef Hnanicek 1:2

28 Fabian Steirich 1:1

6 Dominik Gottwald 0:1

