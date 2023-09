Unterstinkenbrunn entführt die Punkte aus Langenzersdorf

Details Samstag, 02. September 2023 00:03

1. Klasse Nordwest: Etwa 120 Zuschauer kamen am Freitagabend nach Langenzersdorf und wollten das Spiel des SV Langenzersdorf gegen den SV Unterstinkenbrunn mitverfolgen. Der SV Unterstinkenbrunn erreichte einen 3:1-Erfolg beim SV Langenzersdorf. Unterstinkenbrunn erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Nach 15 Minuten vergaben die Gäste ihre erste große Torchance. Jan Dobrovolny machte in der 21. Minute das 1:0 der Gäste perfekt. Die Heimelf reklamierte kurz vor dem Pausenpfiff Elfmeter, doch es gab nur Freistoß. Mit einem Tor Vorsprung für den Ligaprimus ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Klares Elfmeterfoul im Gäste-Fünfer! Der Schiri verlegt alles außerhalb des 16ers. Keiner weiß warum. Andreas Pangerl, Ticker-Reporter

In der 53. Minute brachte Petr Filip den Ball per Kopf im Netz von Langenzersdorf unter. In Minute 64 hatten die Gastgeber die Möglichkeit auf den Anschluss, doch die Querlatte verhinderte den ersten Treffer.

Riesen-Riesenchance für Ilic alleine vor dem Tor. Er vergibt auch diese bzw. lenkt Goalie Lehner über die Latte! Andreas Pangerl, Ticker-Reporter

Das 1:2 des Heimteams bejubelte dann doch noch Dennis Ilic (69.). Mit dem 3:1 sicherte Dobrovolny dem SV Unterstinkenbrunn nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (76.). Er traf mit einem Fernschuss ins Eck zur Entscheidung. Am Schluss gewann Unterstinkenbrunn gegen den SV Langenzersdorf.

Aufstellung Langenzersdorf: Grassl, Jusits, Dohnal, Schur, Slama, Voith, König, Frühwirth, Ilic, Uxa, Polster

Aufstellung Unterstinkenbrunn: Lehner, Pristl, Bajrami, Zybal, Schürz, Dobrovolny, Schmid, Bader, Leisser, Filip, Hesek

Langenzersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SV Unterstinkenbrunn – der SV Langenzersdorf bleibt weiter unten drin. Die Offensive von Langenzersdorf strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der SV Langenzersdorf bis jetzt erst vier Treffer erzielte. Langenzersdorf musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Langenzersdorf insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nur einmal ging Langenzersdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Unterstinkenbrunn ist mit 13 Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. Die Verteidigung des SV Unterstinkenbrunn wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst fünfmal bezwungen. Der SV Unterstinkenbrunn bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Unterstinkenbrunn vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Mit vier Siegen in Folge ist der SV Unterstinkenbrunn so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am nächsten Samstag reist der SV Langenzersdorf zur USVG Großrußbach, zeitgleich empfängt Unterstinkenbrunn den USV Niederleis.

1. Klasse Nordwest: SV Langenzersdorf – SV Unterstinkenbrunn, 1:3 (0:1)

76 Jan Dobrovolny 1:3

69 Dennis Ilic 1:2

53 Petr Filip 0:2

21 Jan Dobrovolny 0:1

