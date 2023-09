Langenzersdorf beim SC Laa/Thaya unterlegen

Details Samstag, 23. September 2023 00:01

1. Klasse Nordwest: Vor 150 Zuschauern empfing der SC Laa/Thaya die Gäste aus Langenzersdorf. Mit 2:5 verlor Langenzersdorf am vergangenen Freitag deutlich gegen Laa/Thaya. Der SC Laa/Thaya erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die Hausherren machten von Beginn an Druck. Für den Führungstreffer der Heimmannschaft zeichnete Petr Kirschner verantwortlich (16.). In der 25. Minute brachte Dominik Silinger den Ball zum 2:0 im Netz des SV Langenzersdorf unter.

Tor, Toor, Tooor für SC Laa/Thaya zum 2:0 schöner Lupfer von Kirschner über die Abwehrreihe und Sillinger schließt schön Volley über Tormann ab. xTib15, Ticker-Reporter

Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Kirschner in der 28. Minute und erhöhte somit auf einen beruhigenden Vorsprung von drei Toren. Der tonangebende Stil von Laa/Thaya spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Tore im Zwei-Minuten-Takt

Für das 4:0 des SC Laa/Thaya sorgte Josef Hnanicek, der in Minute 78 mit einem verwandelten Strafstoß zur Stelle war. Langenzersdorfs Tobias Frühwirt schoss in der 80. Minute das Tor zum 1:4. Hnanicek baute den Vorsprung von Laa/Thaya in der 81. Minute wieder auf 5:1 aus.

Tor, Toor, Tooor für SC Laa/Thaya zum 5:1 Kirschner geht in Strafraum spielt zwei aus mit der Hacke zurückgelegt auf Nr.20 Bebo und rein ins Glück. xTib15, Ticker-Reporter

Der SV Langenzersdorf stellte das 2:5 sicher (86.) und wieder war Tobias Frühwirt erfolgreich. Schlussendlich verbuchte der SC Laa/Thaya gegen den Gast einen überzeugenden Heimerfolg.

Die drei Punkte brachten Laa/Thaya in der Tabelle voran. Der SC Laa/Thaya liegt nun auf Rang vier. Die Offensivabteilung von Laa/Thaya funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 24-mal zu. Die Saison des SC Laa/Thaya verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von vier Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte der SC Laa/Thaya deutlich. Insgesamt nur sieben Zähler weist Laa/Thaya in diesem Ranking auf.

Langenzersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Momentan besetzt der SV Langenzersdorf den ersten Abstiegsplatz. L.zersdorf schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 23 Gegentore verdauen musste. Der SV Langenzersdorf musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Langenzersdorf insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. In den letzten Partien hatte der SV Langenzersdorf kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Laa/Thaya tritt am kommenden Freitag beim USV Niederleis an, Langenzersdorf empfängt am selben Tag den SV Spillern.

1. Klasse Nordwest: SC Laa/Thaya – SV Langenzersdorf, 5:2 (3:0)

86 Tobias Fruehwirth 5:2

81 Josef Hnanicek 5:1

80 Tobias Fruehwirth 4:1

78 Josef Hnanicek 4:0

28 Petr Kirschner 3:0

25 Dominik Silinger 2:0

16 Petr Kirschner 1:0

