Gönülal-Doppelpack: SV Hausleiten bezwingt Niederleis

Details Sonntag, 24. September 2023 00:01

1. Klasse Nordwest: In der Auswärtspartie gegen den SV Hausleiten ging Niederleis vor rund 75 Besuchern erfolglos mit 1:3 vom Platz. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Hausleiten die Nase vorn.

Gleich zu Spielbeginn trafen die Gastgeber zur frühen Führung (4.). Ahmet Gönülal wurde zentral freigespielt und ließ sich die Chance alleine vor dem Torhüter nicht entgehen. In der 21. Minute erzielte der SV Hausleiten das 2:0. Diesmal erkämpften sich die Heimischen am eigenen Strafraum den Ball, spielten sich gekonnt frei und konterten. Wieder war es Gönülal, der völlig alleine über rechts an den Ball kam und zum 2:0 verwertete. Der USV Niederleis traf zum 1:2 (46.). Frantisek Lörinczi übernahm eine Flanke von der rechten Seite und traf zum Anschluss. Die Pausenführung des SV Hausleiten fiel knapp aus.

Hausleiten macht den Sack spät zu

Hausleiten schoss in der 87. Minute das Tor zum 3:1. Die Hausherren konterten erneut. Matthias Überraker war völlig alleine auf der linken Seite und lief der Abwehr auf und davon. Sein Abschluss ließ dem Keeper der Gäste keine Chance. Am Schluss gewann der SV Hausleiten gegen Niederleis.

Der SV Hausleiten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In dieser Saison sammelte der SV Hausleiten bisher drei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Der USV Niederleis holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Zwei Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte von Niederleis waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Der SV Hausleiten ist jetzt mit neun Zählern punktgleich mit dem USV Niederleis und steht aufgrund des direkten Duells auf dem neunten Platz.

Als Nächstes steht für Hausleiten eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:00 Uhr) geht es gegen den ASV Asparn/Zaya. Niederleis tritt bereits einen Tag vorher gegen den SC Laa/Thaya an.

1. Klasse Nordwest: SV Hausleiten – USV Niederleis, 3:1 (2:1)

87 Matthias Ueberraker 3:1

46 Frantisek Loerinczi 2:1

21 Ahmet Goenuelal 2:0

4 Ahmet Goenuelal 1:0

