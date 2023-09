Eintracht Pulkautal gewinnt Torfestival gegen Spillern

Details Sonntag, 17. September 2023 00:02

1. Klasse Nordwest: Etwa 100 Besucher kamen nach Pfaffendorf zum Spiel der 7. Runde. Der SV Eintracht Pulkautal und der SV Spillern lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Eintracht Pulkautal bereits in Front. Petr Krivanek markierte in der fünften Minute die Führung. Bereits in der 13. Minute erhöhte Michael Schwab den Vorsprung der Gastgeber. Nach 21 Minuten vergaben die Gäste eine Topchance. Erst nach einer guten halben Stunde konnten die Gäste antworten. Marin Pozgain beförderte das Leder per Freistoß zum 1:2 des SV Spillern in die Maschen (31.). Zur Pause wusste der SV Eintracht Pulkautal eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Tunahan Can machte es nochmal spannend

Die Vorentscheidung führten Matthias Dundler (64.) und Krivanek (65.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Eine starke Leistung zeigte Tunahan Can, der sich mit einem Doppelpack für Spillern beim Trainer empfahl (70./88.). Nachdem der Gast zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Eintr. Pulkautal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der SV Eintracht Pulkautal verbesserte sich durch den Dreier auf Position elf. Mit 26 Toren fing sich Eintr. Pulkautal die meisten Gegentore in der 1. Klasse Nordwest ein.

Der SV Spillern holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der SV Spillern besetzt momentan mit sieben Punkten den zehnten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 12:12 ausgeglichen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am nächsten Freitag reist der SV Eintracht Pulkautal zum SC Ladendorf, zeitgleich empfängt Spillern den SG Obritz / Hadres-M.

1. Klasse Nordwest: SV Eintracht Pulkautal – SV Spillern, 4:3 (2:1)

88 Tunahan Can 4:3

70 Tunahan Can 4:2

65 Petr Krivanek 4:1

64 Matthias Dundler 3:1

31 Marin Pozgain 2:1

13 Michael Schwab 2:0

5 Petr Krivanek 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.