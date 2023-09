Langenzersdorf am Boden: Debakel gegen den SV Spillern

Details Samstag, 30. September 2023 00:01

1. Klasse Nordwest: Etwa 150 Zuschauer wollten das Spiel der 9. Runde sehen und bekamen zahlreiche Tore geboten. Der SV Spillern führte den SV Langenzersdorf nach allen Regeln der Kunst mit 9:2 vor. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Spillern. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Schon in Minute zwei zischte ein Kopfball nur knapp über das Tor. Tunahan Can traf dann in der sechsten Minute zur frühen Führung. Dann hatten auch die Gastgeber zwei gute Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. Markus Luger versenkte die Kugel zum 2:0 (30.).

Tor, Toor, Tooor für SV Spillern zum 0:2 Markus Luger nach tollem Lochpass. Andreas Pangerl, Ticker-Reporter

Can überwand den gegnerischen Schlussmann kurz darauf zum 3:0 für den SV Spillern (32.). Der SV Spillern gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Tore en masse

Mit Toren von Marin Pozgain (53./70.), Luger (64.) und Can (73.) zeigte Spillern weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. Mit zwei schnellen Treffern von Pozgain (77.) und Markus Hafner (79.) machte der SV Spillern deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist.

Scheibenschießen auf Goalie Grassl! Der hält, was geht. Die Mitte des SVLE völlig von der Rolle. Andreas Pangerl, Ticker-Reporter

Dazwischen gelang Dennis Ilic das 1:7 (75.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Alexander Uxa für einen zweiten Treffer der Heimischen sorgte (94.). Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SV Spillern bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Seitdem das Fußballjahr läuft, hat L.zersdorf daheim nicht gesiegt. Mit nur vier Zählern auf der Habenseite ziert das Heimteam das Tabellenende der 1. Klasse Nordwest. In der Defensive drückt der Schuh beim SV Langenzersdorf, was in den 32 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. L.zersdorf musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Langenzersdorf insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte L.zersdorf die fünfte Pleite am Stück.

Spillern holte auswärts bisher nur sieben Zähler. Im Klassement machte der SV Spillern einen Satz und rangiert nun auf dem sechsten Platz. Die Offensive des SV Spillern in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SV Langenzersdorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 24-mal schlugen die Angreifer von Spillern in dieser Spielzeit zu. Vier Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SV Spillern bei. Der SV Spillern befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Die Defensivleistung von L.zersdorf lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Spillern offenbarte der SV Langenzersdorf eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Nächster Prüfstein für L.zersdorf ist der SC Ladendorf auf gegnerischer Anlage (Freitag, 19:30). Der SV Spillern misst sich zur selben Zeit mit dem USV Niederleis.

1. Klasse Nordwest: SV Langenzersdorf – SV Spillern, 2:9 (0:3)

94 Alexander Uxa 2:9

79 Markus Hafner 1:9

77 Marin Pozgain 1:8

75 Dennis Ilic 1:7

73 Tunahan Can 0:7

70 Marin Pozgain 0:6

64 Markus Luger 0:5

53 Marin Pozgain 0:4

32 Tunahan Can 0:3

30 Markus Luger 0:2

6 Tunahan Can 0:1

