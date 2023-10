Asparn/Zaya gewinnt das Heimspiel gegen Hausleiten

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 00:02

1. Klasse Nordwest: Vor etwas mehr als 60 Fans traf der ASV Asparn/Zaya in der "Spusu-Arena" auf den SV Hausleiten. Nach der Auswärtspartie gegen den ASV Asparn/Zaya stand der SV Hausleiten mit leeren Händen da. Asparn/Zaya siegte mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Lange Zeit sahen die wenigen Besucher eine torlose Partie. In Minute 41 vergab Asparns Denis Dizdarevic einen Elfmeter. Praktisch im gegenzug gingen die Gäste in Führung.

Nr 9 von Asparn vergibt Penalty in der 41min. Karl Steinhauser, Ticker-Reporter

Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Arben Selmani für den SV Hausleiten zur Führung (43.). Zur Pause waren die Gäste im Fahrwasser und verbuchten eine knappe Führung.

Dizdarevic vergibt Elfer und gleicht dann aus

Nach der Pause wollten die Gastgeber die drohende Niederlage verhindern und Dizdarevic machte seinen vergebenen Elfmeter wieder gut. Denn für das 1:1 des ASV Asparn/Zaya zeichnete Denis Dizdarevic verantwortlich (58.). Nun sschöpften die Heimsichen wieder Hoffnung doch mehr mitnehmen zu können. Dass der Gastgeber in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Eduard Petrovic, der in der 74. Minute zur Stelle war. Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 2:1 letztlich abpfiff, hatte Asparn/Zaya die drei Zähler unter Dach und Fach.

Die letzten Resultate des ASV Asparn/Zaya konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Hausleiten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Insbesondere an vorderster Front kommt der SV Hausleiten nicht zur Entfaltung, sodass nur neun erzielte Treffer auf das Konto des SV Hausleiten gehen. Hausleiten baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit diesem Sieg zog Asparn/Zaya am SV Hausleiten vorbei auf Platz zehn. Der SV Hausleiten fiel auf die zwölfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am kommenden Samstag trifft der ASV Asparn/Zaya auf den SC Laa/Thaya, Hausleiten spielt am selben Tag gegen den SC Stronsdorf.

1. Klasse Nordwest: ASV Asparn/Zaya – SV Hausleiten, 2:1 (0:1)

74 Eduard Petrovic 2:1

58 Denis Dizdarevic 1:1

43 Arben Selmani 0:1

