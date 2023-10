Unterstinkenbrunn blamiert sich gegen Göllersdorf

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Nordwest: Obwohl der SV Unterstinkenbrunn auf dem Papier der klare Favorit war, musste die Heimmannschaft vor 150 Besuchern gegen den SV Göllersdorf eine überraschende 0:3-Pleite einstecken. Die Zeichen deuteten im Vorfeld auf einen Sieg von Unterstinkenbrunn, jedoch wurden diese nicht bestätigt.

In Minute zehn fanden die Gäste die erste große Chance vor, doch Rudolf Neunteufl scheitert an Keeper Patrik Lehner. Nach 15 Minuten scheiterte auch Unterstinkenbrunns Matthias Leisser am gegnerischen Torhüter. Göllersdorf ging dann aber durch Ihor Balukh in der 26. Minute in Führung.

Eckball- Zybal per Kopf an die Latte aus kurzer Distanz! Ryderer8, Ticker-Reporter

In der 39. Minute scheiterte Ondrej Zybal mit seinem Kopfball an der Querlatte. Zur Pause hatten die Gäste eine hauchdünne Führung inne.

Zwei späte Treffer sorgen für Entscheidung

Nach der Pause hatten die Gäste die einzig zwingende Chance nach 57 Minuten, doch Philipp Zieger vergab die Chance auf die Vorentscheidung.

Elfmeter für Göllersdorf - Foul an Ulzer! Ryderer8, Ticker-Reporter

Josef Ulzer trug sich in der 84. Spielminute in die Torschützenliste ein, nachdem er einen Strafstoß verwandeln konnte. Philipp Zieger stellte schließlich in der 90. Minute den 3:0-Sieg für den SV Göllersdorf sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Göllersdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SV Unterstinkenbrunn.

Gewinnen auf dem eigenen Platz gehört in dieser Saison nicht zu den Stärken von Unterstinkenbrunn. Auf heimischem Rasen schnitt der Tabellenprimus jedenfalls ziemlich schwach ab (1-1-3). Der SV Unterstinkenbrunn verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Unterstinkenbrunn auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Der SV Göllersdorf holte auswärts bisher sieben Zähler. Im Tableau hatte der Sieg von Göllersdorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz 14. Der SV Göllersdorf fuhr nun nach langem Warten endlich den zweiten Saisonsieg ein.

Als Nächstes steht für den SV Unterstinkenbrunn eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (15:30 Uhr) geht es gegen die ÖTSU Großmugl. Der SV Göllersdorf tritt einen Tag später daheim gegen die USVG Großrußbach an.

1. Klasse Nordwest: SV Unterstinkenbrunn – SV Göllersdorf, 0:3 (0:1)

90 Philipp Zieger 0:3

84 Josef Ulzer 0:2

26 Ihor Balukh 0:1

