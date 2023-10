Rieder rettet Unterstinkenbrunn einen Punkt bei Großmugl

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Nordwest: Der SV Unterstinkenbrunn ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen die ÖTSU Großmugl hinausgekommen. Der vermeintlich leichte Gegner war die ÖTSU Großmugl mitnichten. Großmugl kam gegen Unterstinkenbrunn vor mehr als 60 Zuschauern zu einem achtbaren Remis.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Großmugl und den SV Unterstinkenbrunn ohne Torerfolg in die Kabinen. Michal Kucernak brachte die ÖTSU Großmugl in der 51. Minute in Front. Ondrej Zybal schoss für Unterstinkenbrunn in der 64. Minute das erste Tor und glich zum 1:1 aus. Die Gäste mussten den Treffer von Mario Majstorovic zum 2:1 hinnehmen (68.). In der 80. Minute brachte Manfred Rieder den Ball im Netz von Großmugl unter und stellte auf 2:2. Schließlich gingen die ÖTSU Großmugl und der SV Unterstinkenbrunn mit einer Punkteteilung auseinander.

Der Leader lässt Federn

Für Großmugl gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sieben Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Das Heimteam bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht. Die ÖTSU Großmugl verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und drei Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Großmugl etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte die ÖTSU Großmugl.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt Unterstinkenbrunn den ersten Platz in der Tabelle ein. Mit 27 geschossenen Toren gehört der SV Unterstinkenbrunn offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Nordwest. Sechs Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat Unterstinkenbrunn momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ der SV Unterstinkenbrunn zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich sieben.

Für Großmugl geht es am kommenden Sonntag bei der USVG Großrußbach weiter. Unterstinkenbrunn hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 28.10.2023 gegen Großrußbach.

1. Klasse Nordwest: ÖTSU Großmugl – SV Unterstinkenbrunn, 2:2 (0:0)

80 Manfred Rieder 2:2

68 Mario Majstorovic 2:1

64 Ondrej Zybal 1:1

51 Michal Kucernak 1:0

