Niederleis schickt Hausleiten ohne Punkte nach Hause

Details Samstag, 27. April 2024 02:20

1. Klasse Nordwest: Beim USV Niederleis holte sich der SV Hausleiten vor rund 100 Besuchern eine 2:6-Schlappe ab. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Niederleis den maximalen Ertrag. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:1 auf das Konto des SV Hausleiten gegangen.

Hauskeiten startete zunächst besser in die Partie. Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Thomas Thyri markierte in der dritten Minute die Führung. Das 1:1 des USV Niederleis bejubelte Frantisek Lörinczi (16.). Kurz vor dem Seitenwechsel legte Gerald Hans das 2:1 nach (40.). Kurz darauf traf Dustin Hofmann für Niederleis (43.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine.

Gastgeber mit Lust auf Torjubel

Mit dem 4:1 von Hans für den USV Niederleis war das Spiel eigentlich schon entschieden (57.). In der 62. Minute brachte Stefan Bauer das Netz für Hausleiten zum Zappeln. Für das 5:2 von Niederleis sorgte Dominic Weisi, der in Minute 69 zur Stelle war. Lörinczi legte in der 84. Minute zum 6:2 für den USV Niederleis nach. Letztlich feierte Niederleis gegen den SV Hausleiten nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Beim USV Niederleis präsentierte sich die Abwehr angesichts 42 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Die Trendkurve von Niederleis geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang zehn, mittlerweile hat man Platz sechs der Rückrundentabelle inne. Im Tableau hatte der Sieg des USV Niederleis keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zehn. Niederleis ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SV Hausleiten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach der empfindlichen Schlappe steckt Hausleiten weiter im Schlamassel. Der SV Hausleiten schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 50 Gegentore verdauen musste. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem SV Hausleiten auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Der USV Niederleis verbuchte insgesamt sieben Siege, sechs Remis und neun Niederlagen. Nun musste sich Hausleiten schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die sieben Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Am kommenden Freitag tritt Niederleis beim SC Laa/Thaya an, während der SV Hausleiten einen Tag später den ASV Asparn/Zaya empfängt.

1. Klasse Nordwest: USV Niederleis – SV Hausleiten, 6:2 (3:1)

84 Frantisek Lörinczi 6:2

69 Dominic Weisi 5:2

62 Stefan Bauer 4:2

57 Gerald Hans 4:1

43 Dustin Hofmann 3:1

40 Gerald Hans 2:1

16 Frantisek Lörinczi 1:1

3 Thomas Thyri 0:1

