Nächste Pleite für SC Enzersfeld/W. gegen Großmugl

Details Sonntag, 28. April 2024 01:55

1. Klasse Nordwest: Mit 0:2 verlor der SC Enzersfeld/W. am vergangenen Samstag vor 200 Besuchern zu Hause gegen Großmugl. Die ÖTSU Großmugl war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel hatte der Gast mit 2:0 gewonnen.

Die Gäste hatten von Beginn an mehr vom Spiel. Nach 25 Minuten ertönte ein Elfmeterpfiff. Alejandro Stugner brachte Großmugl in der 25. Minute mit dem Strafstoß in Front. Kurz vor dem Pausenpfiff wurden die Heimsichen zweimal gefährlich, vermochten es aber nicht das Runde ins Eckige zu bringen.

Enzersfeld 2x im Konter gefährlich, aber nichts daraus gemacht. Hans Dampf, Ticker-Reporter

Komfortabel war die Pausenführung der ÖTSU Großmugl nicht, aber immerhin ging Großmugl mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Zweiten Elfer verschossen, dennoch gewonnen

In Minute 67 der nächste Rückschlag für Enzersfeld: Richard Strauss sieht den zweiten gelben Karton. Den fälligen Elfmeter konnte Alejandro Stugner aber nicht verwandeln. Der Treffer von Pavel Meissner in der 70. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf mehr. Mit dem Ende der Spielzeit strich die ÖTSU Großmugl gegen den SC Sparkasse Enzersfeld/W. die volle Ausbeute ein.

Zu mehr als Platz 14 reicht die Bilanz des SC Enzersfeld/W. derzeit nicht. Im Angriff der Heimmannschaft herrscht Flaute. Erst 19-mal brachte Enzersfeld den Ball im gegnerischen Tor unter. Nun musste sich der SC Sparkasse Enzersfeld/W. schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Misere des SC Enzersfeld/W. hält an. Insgesamt kassierte Enzersfeld nun schon vier Niederlagen am Stück.

Nachdem Großmugl die Hinserie auf Platz sieben abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt die ÖTSU Großmugl aktuell den zweiten Rang. Im Tableau hatte der Sieg von Großmugl keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz drei. Elf Siege, sieben Remis und vier Niederlagen hat die ÖTSU Großmugl derzeit auf dem Konto. Großmugl erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Am nächsten Samstag reist der SC Sparkasse Enzersfeld/W. zum SV Unterstinkenbrunn, zeitgleich empfängt die ÖTSU Großmugl den SV Göllersdorf.

1. Klasse Nordwest: SC Sparkasse Enzersfeld/W. – ÖTSU Großmugl, 0:2 (0:1)

70 Pavel Meissner 0:2

25 Alejandro Stugner 0:1

