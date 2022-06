Gaubitsch unterliegt Göllersdorf nur knapp

Details Samstag, 04. Juni 2022 01:05

1. Klasse Nordwest: Die Differenz von einem Treffer brachte dem SV Göllersdorf gegen den UFC Gaubitsch den Dreier. Das Match endete vor etwa 100 Zuschauern mit 3:2. Göllersdorf wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Für beide Mannschaften war beim 1:1 im Hinspiel punktmäßig der gleiche Ertrag herausgesprungen.

Für den Führungstreffer des SV Göllersdorf zeichnete Daniel Sumbera verantwortlich (7.). In Halbzeit eins blieb es bei dem einen Tor und das Spiel war weiterhin offen. Zur Pause hatte der Gast eine hauchdünne Führung inne. Jaromir Grim witterte dann seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für den UFC Gaubitsch ein (68.). Göllersdorfs Lukas Haslinger sah wegen Torchancenverhinderung die Rote Karte (69.). Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Josef Ulzer schnürte einen Doppelpack (76./83.), sodass Göllersdorf fortan in Unterzahl mit 3:1 führte. In der 87. Minute sah auch noch Göllersdorfs Kristinan Pikovsky Gelb-Rot (Foul). Lukas Prukl war es, der in der 90. Minute das Spielgerät vom Elfmeterpunkt aus im Gehäuse des SV Göllersdorf unterbrachte, jedoch kam nicht mehr viel Hoffnung auf. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für Göllersdorf. Man hatte sich gegen Gaubitsch durchgesetzt.

Doppelpack von Ulzer ebnete den Weg

Der UFC Gaubitsch muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam befindet sich wenige Spieltage vor Ende der Saison in der zweiten Tabellenhälfte und auf einem Abstiegsplatz. Der UFC Gaubitsch entschied kein einziges der letzten neun Spiele für sich.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der SV Göllersdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz.

Am Sonntag muss Gaubitsch bei der Zweitvertretung des SV Leobendorf ran, zeitgleich wird Göllersdorf vom SC Stronsdorf in Empfang genommen.

1. Klasse Nordwest: UFC Gaubitsch – SV Göllersdorf, 2:3 (0:1)

90 Lukas Prukl 2:3

83 Josef Ulzer 1:3

76 Josef Ulzer 1:2

68 Jaromir Grim 1:1

7 Daniel Sumbera 0:1