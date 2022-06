Muckendorf/Zeiselmauer auch gegen Obritz siegreich

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:38

1. Klasse Nordwest: Der USC Muckendorf/Zeiselmauer setzte sich vor rund 80 Fans standesgemäß gegen den UFC Obritz mit 4:0 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Muckendorf/Zeiselmauer. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das Obritz am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Marco Friedrich stellte die Weichen für Muckendorf/Z. auf Sieg, als er in Minute 31 mit dem 1:0 zur Stelle war. Armin Winkler schoss die Kugel zum 2:0 für die Heimmannschaft über die Linie (39.). Mit der Führung für den Ligaprimus ging es in die Kabine. Für ruhige Verhältnisse sorgte Kenan Bronja, als er das 3:0 für den USC Muckendorf/Zeiselmauer besorgte (70.). Friedrich stellte schließlich in der 80. Minute den 4:0-Sieg für Muckendorf/Zeiselmauer sicher. Insgesamt reklamierte Muckendorf/Z. gegen den UFC Obritz einen ungefährdeten Heimerfolg für sich.

Muckendorf/Zeiselmauer hat weiter alles in eigener Hand

Nach 24 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für den USC Muckendorf/Zeiselmauer 53 Zähler zu Buche. Mit nur 27 Gegentoren stellt Muckendorf/Zeiselmauer die sicherste Abwehr der Liga. 13 Spiele währt bereits die Serie, in der Muckendorf/Z. ungeschlagen ist.

Obritz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Schlussphase der Saison befindet sich der Gast in der Tabelle deutlich über dem ominösen Strich. Für den UFC Obritz sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) reist der USC Muckendorf/Zeiselmauer zum SV Unterstinkenbrunn, gleichzeitig begrüßt Obritz den SC Sparkasse Enzersfeld/W. auf heimischer Anlage.

1. Klasse Nordwest: USC Muckendorf/Zeiselmauer – UFC Obritz, 4:0 (2:0)

80 Marco Friedrich 4:0

70 Kenan Bronja 3:0

39 Armin Winkler 2:0

31 Marco Friedrich 1:0